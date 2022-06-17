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    Kullanılan 209 oyun 158'ni alan Mehmet Büykeşi TFF'nin yeni başkanı seçildi

    Türk futboluna adalet anlayışını getireceklerini söyleyen Mehmet Büyükekşi, "Bütün kuralların istifasını istiyorum" şeklinde konuştu.. Büyükekşi, "Allah'tan başkasından korkmam. Baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Türk futbolunun sorunlarını çözeceğiz" dedi...

    Türk futbolunun sorunlarını biz çözeceğiz

    Futbol Federasyonu Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.



    YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ
    Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i geçersiz sayıldı. İddialı açıklamalar yapan Büyükekşi, "İlklere imza atacağız. İnşallah adalet anlayışını getireceğiz. Hakemlerin, problemlerin konuşulduğu bir lig değil; futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir lig olmasını istiyoruz'' dedi. Büyükekşi, ''MHK, Tahkim, UÇK ve tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Allah'tan başkasından korkmam. Baskılara boyun eğmeyeceğiz. Yeni bir sayfa açıp bu yolda ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.



    ADİL, GÜVENİLİR VE ŞEFFAF
    Hep beraber el ele vererek Türkiye'de futbolun kalitesini yükselterek marka değerini yukarılara çıkaracaklarını söyleyen Büyükekşi, "140 ülkeye ihracat yapıyoruz. Niye futbol kulüplerimizin maçlarını diğer ülkelere izletmeyelim. Zor bir göreve geldik. Omuzlarımızda Türk futbolunun ağır yükü var. Adil, güvenilir, dürüst ve şeffaf bir şekilde Türk futbolunun sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.



            Türk futbolunun yeni patronu Mehmet Büyükekşi ayağının tozuyla 3 müjde birden verdi. Büyükekşi mevcut yayıncı kuruluş olan beIN Sports'la anlaşmanın 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Bir süredir tartışma konusu olan yabancı kuralı ile ilgi de bilgi veren Başkan Büyükekşi, "Yabancı kuralında kulüpler ne istiyorsa o olacak" ifadesini kullandı. Kulüplerin büyük bir kısmı 8+3 kuralının devam etmesini istediği ve önümüzdeki günlerde bu yönde açıklama geleceği belirtildi. Yeni TFF'nin ayrıca deplasman yasağının kalması için de çalışma başlattığı öğrenildi. Çok büyük bir ihtimalle Süper Lig'de önümüzdeki sezon deplasman taraftarı da tribündeki yerini alabilecek.



            KASAPOĞLU'DAN TEBRİK MESAJI
            Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi'yi kutladı. Bakan Kasapoğlu, "Mehmet Büyükekşi'yi tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyorum. Sayın Büyükekşi ve yeni yönetiminin, Türk futbolunu daha da ileriye taşımak adına gerekli tüm çalışmaları yapacaklarına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

            ALİ KOÇ'TAN PROTESTO
            TFF'nin yeni başkanı seçilen Mehmet Büyükekşi ile ilgili sert ifadeler kullanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dünkü genel kurulda yer almadı. Koç seçimi protesto ederken, Sarı-Lacivertli kulübün 6 delegesi oy kullandı.

            LİMİTLER 20 HAZİRAN'DA
            Mehmet Büyükekşi'nin TFF Başkanlığı'na seçilmesi sonrası harcama limitleri ile ilgili dün bir açıklama yapıldı. TFF'den konuyla igili yapılan bilgilendirmede, yaz transfer dönemi için takım harcama limitlerinin 20 Haziran Pazartesi günü açıklanacağı ifade edildi.

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