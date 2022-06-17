Kullanılan 209 oyun 158'ni alan Mehmet Büykeşi TFF'nin yeni başkanı seçildi





Türk futbolunun yeni patronu Mehmet Büyükekşi ayağının tozuyla 3 müjde birden verdi. Büyükekşi mevcut yayıncı kuruluş olan beIN Sports'la anlaşmanın 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Bir süredir tartışma konusu olan yabancı kuralı ile ilgi de bilgi veren Başkan Büyükekşi, "Yabancı kuralında kulüpler ne istiyorsa o olacak" ifadesini kullandı. Kulüplerin büyük bir kısmı 8+3 kuralının devam etmesini istediği ve önümüzdeki günlerde bu yönde açıklama geleceği belirtildi. Yeni TFF'nin ayrıca deplasman yasağının kalması için de çalışma başlattığı öğrenildi. Çok büyük bir ihtimalle Süper Lig'de önümüzdeki sezon deplasman taraftarı da tribündeki yerini alabilecek.