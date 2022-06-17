Kullanılan 209 oyun 158'ni alan Mehmet Büykeşi TFF'nin yeni başkanı seçildi

Futbol Federasyonu Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.
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Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i geçersiz sayıldı. İddialı açıklamalar yapan Büyükekşi, "İlklere imza atacağız. İnşallah adalet anlayışını getireceğiz. Hakemlerin, problemlerin konuşulduğu bir lig değil; futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir lig olmasını istiyoruz'' dedi. Büyükekşi, ''MHK, Tahkim, UÇK ve tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Allah'tan başkasından korkmam. Baskılara boyun eğmeyeceğiz. Yeni bir sayfa açıp bu yolda ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.
ADİL, GÜVENİLİR VE ŞEFFAF
Hep beraber el ele vererek Türkiye'de futbolun kalitesini yükselterek marka değerini yukarılara çıkaracaklarını söyleyen Büyükekşi, "140 ülkeye ihracat yapıyoruz. Niye futbol kulüplerimizin maçlarını diğer ülkelere izletmeyelim. Zor bir göreve geldik. Omuzlarımızda Türk futbolunun ağır yükü var. Adil, güvenilir, dürüst ve şeffaf bir şekilde Türk futbolunun sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.