Fenerbahçe'nin yeni sol kanat transferi Bruma 1 yıllık kiralık sözleşmeye imzayı attı





FAVORİ MARLON PLASE BARTRA

Abdullah Avcı'nın istediği üzerine yeni sezon öncesinde stoper transferi de yapacak olan Trabzonspor'da Marlon'un ismi ön plana çıktı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen 27 yaşındaki stoper Sambacı'nın ülkede yaşanan savaş nedeniyle ayrılık kararı aldığı, Trabzonspor'un da bu transfer için devreye girdiği belirtildi. Bordo-Mavililer'in uygun bir bonservis bedeli belirlenmesi halinde transferi bitirmesine kesin gözü ile bakılıyor. Trabzonspor'da savunma için bir diğer aday ise Marc Bartra. 31 yaşındaki Marc Bartra'nın İspanyol ekibi Betis ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.



HULL CİTY'DEN BERAT HAMLESİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Berat Özdemir için harekete geçtiği öğrenildi. Yönetimin İngiliz kulübünün yaptığı resmi teklifi Abdullah Avcı'ya ilettiği, tecrübeli teknik adamın Berat için "takımda kalsın" raporu vermesi sonrası olumsuz yanıt verildiği ifade edildi.



FRANSIZLAR XEKA'YI FENER'E YAZDI

Fransa basını Lille forması giyen ve ismi Galatasaray ile anılan Portekizli merkez orta saha Xeka ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini iddia etti.



SULTANLAR YENİLGİYLE BAŞLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. İlk seti 25-19 kazanan Filenin Sultanları, diğer üç sette 25-23'lük skorla kaybetti.

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