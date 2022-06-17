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    Fenerbahçe'nin yeni sol kanat transferi Bruma 1 yıllık kiralık sözleşmeye imzayı attı

    Fenerbahçe, Portekizli sol kanat oyuncusu Bruma ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Bruma formayı giydi 1 yıllık imzayı attı

    Fenerbahçe, önceki gece İstanbul'a getirttiği Portekizli kanat oyuncusu Burama ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Bonservisi Hollanda ekibi PSV Eindhoven'da olan Portekizli futbolcu, çubuklu formayı imza sırasında giydi. Türkiye'de daha önce Galatasaray'da top koşturan Bruma, Real Sociedad, Olympiakos, Leipzig formalarını da giymişti. 9 kez Portekiz Milli Takım formasını da giyen Bruma bu maçlarda 1 kez fileleri sarsmayı başardı. Sürati ve adam eksiltme özellikleriyle tanınan Bruma, Galatasaray'dan Leipzig'e 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.



    ABDÜLKERİM KARTAL'A YAKIN
    Beşiktaş bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı için yeni bir hamle daha yaptı. Dün TFF seçimlerinde Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transferiyle ilgili temaslarda bulundu. Konyaspor'un 5 milyon Euro'dan kapıyı açtığı Abdülkerim için ilk olarak 2 milyon Euro öneren Beşiktaş Başkanı Çebi'nin dünkü görüşmede bu rakamı biraz daha artırdığı konuşuluyor. Transferle ilgili görüşmelerin kısa süre içerisinde daha somut hale gelmesi bekleniyor.



    ROSSİ PALMEİRAS'IN RADARINDA
    Brezilya basınında Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi'nin transfer haberleri yer aldı. Haberde, "Diego Rossi, Palmairas Teknik Direktörü Abel Ferreira'nın radarındaydı ancak şu anda yabancı sınırından dolayı transfer tıkandı." ifadelerine yer verildi. Gazeteci Jorge Nicola, Diego Rossi'ye ilişkin ilişkin şu sözleri sarf etti: "Palmeiras, Brezilya Ligi'nde yer alan yabancı sınırını çoktan aştı. Kadronuzda istediğiniz kadar yabancı olabilir ancak saha içinde 5'i geçemezsiniz." Gelen son bilgilere göre Palmeiras bir yabancısı ile yolları ayırırsa Rossi için resmi teklifte bulunacak.



        WEGHORST YİNE SÜRE İSTEDİ
        Beşiktaş Başkanı Çebi dün önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, "Weghorst ile görüşmeler devam ediyor. Onu da isteyen birçok kulüp var Avrupa'da. Birkaç gün daha süre istedi. Umarız istediğimiz gibi olur. Sörloth gibiler listede var ama Weghorst'a odaklanmış durumdayız. Olmadığı takdirde birçok forvet adayımız var" dedi. Çebi, Rıdvan Yılmaz'dan da 6.5 milyon Euro kazanılacağını açıkladı.



        DEĞERİNİ BULAN SATILACAK
        Dursun Özbek yönetimi transferlere hızlı bir atmak için solları sıvarken, değerini bulması durumunda 4 futbolcusunu değerini bulması durumunda satma kararı aldı! Ancak bu futbolculara piyasasının altında bir teklif gelmesi durumunda ise satış gerçekleşmeyecek. Bu oyuncuların Mostafa Mohamed, Gomis, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu olduğu öğrenildi. Özellikle Marcao ve Kerem için herhangi bir indirimin söz konusu olmayacağı Kerem için bir sonraki satıştan pay isteme şartı getirileceği ifade edildi. Maraco ve Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın en istikrarlı oyuncularından ikisiydi.



        HEDEFTE KAAN VAR
        Galatasaray yeni başkanı Dursun Özbek, seçimi kazandıktan hemen sonra vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başladı. Futbol yapılanmasının başına Cenk Ergün'ü getiren Özbek yönetiminin transfer görüşmesi yaptığı ilk isim, Kaan Ayhan oldu. Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde Sassuolo kulübü ile görüşmek için İtalya'ya gideceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulübün Kaan Ayhan'ı bonservisi ile birlikte kadrosuna katmak istediği ifade edildi.



            VALON BERİSHA İDDİASI
            Galatasaray bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da takımın eksik olan bölgeleri için transfer çalışmaları yapıyor. Başkan Dursun Özbek'in futbolun başına getirme kararı aldığı Cenk Ergün'ün ilk olarak orta alanda kanayan yaraya çözüm bulmak istediği belirtiliyor. Ergün'ün bu düşünce ile 6 numara ve 8 numara takviyesine yoğunlaştığı belirtilirken, sürpriz bir isimle ilgili transfer iddiası gündeme geldi. İddialara göre Galatasaray, Reims'te forma giyen Valon Berisha ile ilgileniyor. Geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de 13 maçta forma giyen Kosovalı yıldız 1 asist yaptı. Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan 29 yaşındaki Berisha hem 6 hem de 8 numara bölgesinde oynayabiliyor. Berisha'nin bir dönem Salzburg'da Marco Rose ile çalışması, transferi Alman hocanın istediği iddialarını da beraberinde getirdi.



            BATE MAÇLARI KONYA'DA
            Konyaspor, Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla deplasmanda yapacağı ilk maçı Konya'da seyircisiz oynayacağını açıkladı. İkinci maç ise seyircili şekilde yine Konya'da olacak.



            NWAKAEME VEDA ETTİ
            Bir süredir Trabzonspor'la yeni sözleşme görüşmeleri yapan Anthony Nwakaeme pazarlıklardan sonuç çıkmayınca veda mesajı yayınladı. Nijeryalı futbolcu, "Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım" ifadesini kullandı. Bu gelişme sonrasında gözlen Nwakaeme'nin hangi takıma imza atacağına çevrildi. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda teklif alan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun rotasını Körfez'e çevirebileceği gelen bilgiler arasında.



                FAVORİ MARLON PLASE BARTRA
                Abdullah Avcı'nın istediği üzerine yeni sezon öncesinde stoper transferi de yapacak olan Trabzonspor'da Marlon'un ismi ön plana çıktı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen 27 yaşındaki stoper Sambacı'nın ülkede yaşanan savaş nedeniyle ayrılık kararı aldığı, Trabzonspor'un da bu transfer için devreye girdiği belirtildi. Bordo-Mavililer'in uygun bir bonservis bedeli belirlenmesi halinde transferi bitirmesine kesin gözü ile bakılıyor. Trabzonspor'da savunma için bir diğer aday ise Marc Bartra. 31 yaşındaki Marc Bartra'nın İspanyol ekibi Betis ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

                HULL CİTY'DEN BERAT HAMLESİ
                Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Berat Özdemir için harekete geçtiği öğrenildi. Yönetimin İngiliz kulübünün yaptığı resmi teklifi Abdullah Avcı'ya ilettiği, tecrübeli teknik adamın Berat için "takımda kalsın" raporu vermesi sonrası olumsuz yanıt verildiği ifade edildi.

                FRANSIZLAR XEKA'YI FENER'E YAZDI
                Fransa basını Lille forması giyen ve ismi Galatasaray ile anılan Portekizli merkez orta saha Xeka ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini iddia etti.

                SULTANLAR YENİLGİYLE BAŞLADI
                A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. İlk seti 25-19 kazanan Filenin Sultanları, diğer üç sette 25-23'lük skorla kaybetti.

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                Haberler Spor Fenerbahçe'nin yeni sol kanat transferi Bruma 1 yıllık kiralık sözleşmeye imzayı attı
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