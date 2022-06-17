Fenerbahçe'nin yeni sol kanat transferi Bruma 1 yıllık kiralık sözleşmeye imzayı attı

Fenerbahçe, önceki gece İstanbul'a getirttiği Portekizli kanat oyuncusu Burama ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Bonservisi Hollanda ekibi PSV Eindhoven'da olan Portekizli futbolcu, çubuklu formayı imza sırasında giydi. Türkiye'de daha önce Galatasaray'da top koşturan Bruma, Real Sociedad, Olympiakos, Leipzig formalarını da giymişti. 9 kez Portekiz Milli Takım formasını da giyen Bruma bu maçlarda 1 kez fileleri sarsmayı başardı. Sürati ve adam eksiltme özellikleriyle tanınan Bruma, Galatasaray'dan Leipzig'e 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
ABDÜLKERİM KARTAL'A YAKIN
Beşiktaş bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı için yeni bir hamle daha yaptı. Dün TFF seçimlerinde Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transferiyle ilgili temaslarda bulundu. Konyaspor'un 5 milyon Euro'dan kapıyı açtığı Abdülkerim için ilk olarak 2 milyon Euro öneren Beşiktaş Başkanı Çebi'nin dünkü görüşmede bu rakamı biraz daha artırdığı konuşuluyor. Transferle ilgili görüşmelerin kısa süre içerisinde daha somut hale gelmesi bekleniyor.
ROSSİ PALMEİRAS'IN RADARINDA
Brezilya basınında Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi'nin transfer haberleri yer aldı. Haberde, "Diego Rossi, Palmairas Teknik Direktörü Abel Ferreira'nın radarındaydı ancak şu anda yabancı sınırından dolayı transfer tıkandı." ifadelerine yer verildi. Gazeteci Jorge Nicola, Diego Rossi'ye ilişkin ilişkin şu sözleri sarf etti: "Palmeiras, Brezilya Ligi'nde yer alan yabancı sınırını çoktan aştı. Kadronuzda istediğiniz kadar yabancı olabilir ancak saha içinde 5'i geçemezsiniz." Gelen son bilgilere göre Palmeiras bir yabancısı ile yolları ayırırsa Rossi için resmi teklifte bulunacak.