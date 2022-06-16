Trabzonspor Mısırlı Yıldız Trezeguet için artık geri sayımda: Başakşehir'de 6 gol attı

Trabzonspor'un transfer gündemine en üst sıralardan giriş yapan Mısırlı yıldız için önemli gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak menajerinin önerdiği oyuncu için Trabzonspor resmi olarak devreye girmiş ve İngiliz ekibi Aston Villa ile görüşmeler başlamıştı.