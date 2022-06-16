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    Trabzonspor Mısırlı Yıldız Trezeguet için artık geri sayımda: Başakşehir'de 6 gol attı

    Trabzonspor’un transfer etmek istediği Trezeguet’nin menajeri İstanbul’a davet edildi... Karedeniz Fırtınası oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.

    Trezeguet’te geri sayım
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    Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Trabzonspor, onun yerine Mısırlı yıldız Trezeguet'yi düşünüyor.

    Trabzonspor'un transfer gündemine en üst sıralardan giriş yapan Mısırlı yıldız için önemli gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak menajerinin önerdiği oyuncu için Trabzonspor resmi olarak devreye girmiş ve İngiliz ekibi Aston Villa ile görüşmeler başlamıştı.

    Trabzonspor ise bu görüşmeleri daha farklı bir seviyeye taşımak için 27 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Christian Emile'yi Türkiye'ye davet etti.

        Tecrübeli oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek burada Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme yapması ve transfer görüşmelerinde yaşanan olumlu sürece son noktayı koymak isteyeceği öğrenildi.

        Trabzonspor'un Aston Villa kulübüne önereceği uzun vadeli bonservis ödeme rakamının 4 milyon Euro'ya kadar çıkması bekleniyor.

        BAŞAKŞEHİR'DE 6 GOL ATTI
        Geçtiğimiz sezonun devre arasında Medipol Başakşehir'e gelen Mısırlı yıldız Trezeguet, 13 maçta 6 gol ve 4 asist üretti.
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