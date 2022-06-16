Trabzonspor Mısırlı Yıldız Trezeguet için artık geri sayımda: Başakşehir'de 6 gol attı

Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Trabzonspor, onun yerine Mısırlı yıldız Trezeguet'yi düşünüyor.
Trabzonspor'un transfer gündemine en üst sıralardan giriş yapan Mısırlı yıldız için önemli gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak menajerinin önerdiği oyuncu için Trabzonspor resmi olarak devreye girmiş ve İngiliz ekibi Aston Villa ile görüşmeler başlamıştı.
Trabzonspor ise bu görüşmeleri daha farklı bir seviyeye taşımak için 27 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Christian Emile'yi Türkiye'ye davet etti.