Galatasaray yönetimi hoca adaylarına bir yenisini daha ekledi: Yeni B planı Fonseca!

Tecrübeli hoca daha önce Roma'nın yanı sıra Shakhtar, Braga ve Porto gibi takımları da çalıştırdı. Yönetim tüm bu isimlerin yanı sıra De Zerbi, Okan Buruk, Nuri Şahin ve Fabia Cannavaro'nun ismini de geniş listede tutuyor.