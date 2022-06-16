Galatasaray yönetimi hoca adaylarına bir yenisini daha ekledi: Yeni B planı Fonseca!

Yeni başkan Dursun Özbek'in mazbatasını almasından sonra Galatasaray'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Marco Rose'yi ilk aday olarak belirleyen Sarı- Kırmızılılar, Alman hocayı ikna turlarına resmen başladı.
BAZI PÜRÜZLER VAR
Başkan Özbek'in futbolun başına getirmeye karar verdiği Cenk Ergün'ün Rose ile görüşmeleri sürdürdüğü şu anda ekonomik şartlarda bazı sıkıntılar yaşandığı öğrenildi.
Başarılı teknik adamın ekibiyle beraber maliyetinin 4 milyon doları aşması sorun yaratırken, yönetimin listeye yeni bir isim eklediği belirlendi. Alınan bilgilere göre Rose'nin ilk alternatifi olan Marcelo Gallardo konusunda olumsuz gelişmeler yaşandı.