Fenerbahçe'de Bruma gerçeği! Kiralık mı, bonservisiyle mi?

Fenerbahçe gece yarısı operasyonuyla yeni sezonun ikinci transferini açıkladı. Sarı-Lacivertliler bir dönem Galatasaray formasını da giyen Armindo Bruma'nın PSV'den kiralandığını resmen duyurdu.
ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA
Ancak Portekizli yıldızın menajerinden geldiği iddia edilen açıklamalar bir anda gündemi sarstı. Hollandalı gazeteci Rik Elfrink, menajer Catio Balde'ya dayandırdığı haberinde Fenerbahçe'nin Bruma'yı kiralık olarak değil, bonservisiyle kadrosuna kattığını ve PSV'nin bu transferden yaklaşık 4 milyon euro kazandığını açıkladı.
KİRALANMASI MÜMKÜN DEĞİL
Buna dayanak olarak da Bruma'nın sözleşmesinin 2023'te biteceği ve bu nedenle kiralanmasının mümkün olmadığı gösterildi.