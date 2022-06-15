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    • Spor
    • 15.06.2022 12:27
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    • 15.06.2022 12:35
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    Fenerbahçe'de Bruma gerçeği! Kiralık mı, bonservisiyle mi?

    Jorge Jesus'un istediği oyuncuları Türkiye'ye getirmeye başlayan Fenerbahçe'de, Lincoln Henrique'nin ardından bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma'yı Türkiye'ye getirdi. Ortaya atılan bir iddia ise ortalığı karıştırdı. İddiaya göre Bruma, sözleşmesindeki bir durumdan dolayı kiralanamıyor! Gerçeklere takvim.com.tr ulaştı...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Bruma gerçekleri...

    Fenerbahçe gece yarısı operasyonuyla yeni sezonun ikinci transferini açıkladı. Sarı-Lacivertliler bir dönem Galatasaray formasını da giyen Armindo Bruma'nın PSV'den kiralandığını resmen duyurdu.

    ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA
    Ancak Portekizli yıldızın menajerinden geldiği iddia edilen açıklamalar bir anda gündemi sarstı. Hollandalı gazeteci Rik Elfrink, menajer Catio Balde'ya dayandırdığı haberinde Fenerbahçe'nin Bruma'yı kiralık olarak değil, bonservisiyle kadrosuna kattığını ve PSV'nin bu transferden yaklaşık 4 milyon euro kazandığını açıkladı.

    KİRALANMASI MÜMKÜN DEĞİL

    Buna dayanak olarak da Bruma'nın sözleşmesinin 2023'te biteceği ve bu nedenle kiralanmasının mümkün olmadığı gösterildi.

        takvim.com.tr GERÇEKLERE ULAŞTI
        Ancak takvim.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre Portekizli yıldızın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. PSV kulübü 28 Haziran 2019 yılında Bruma'yı Leipzig'den transfer ettikten sonra resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 5 yıllık imza atıldığını net bir şekilde belirtmişti.

        İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR
        Dolayısıyla Bruma'nın sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve bu yüzden kiralanamayacağına yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor. Fenerbahçe kulübünden de gün içinde ortaya çıkan iddialarla ilgili açıklama gelmesi bekleniyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Bruma gerçeği! Kiralık mı, bonservisiyle mi?
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