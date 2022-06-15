Fenerbahçe'de Bruma gerçeği! Kiralık mı, bonservisiyle mi?

ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA

Ancak Portekizli yıldızın menajerinden geldiği iddia edilen açıklamalar bir anda gündemi sarstı. Hollandalı gazeteci Rik Elfrink, menajer Catio Balde'ya dayandırdığı haberinde Fenerbahçe'nin Bruma'yı kiralık olarak değil, bonservisiyle kadrosuna kattığını ve PSV'nin bu transferden yaklaşık 4 milyon euro kazandığını açıkladı.