Trabzonspor'un transfer listesinde olan Stryger Larsen için Cornelius devreye girdi

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Cornelius, vatandaşı Larsen'in Bordo-Mavili takıma transfer sürecinde aktif rol alıyor. Oyuncuyla ilgili bilgileri sürekli takıma aktaran Cornelius, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da fikir veriyor. Uzun süredir Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi tarafından takip edilen Stryger Larsen, Uluslar Ligi'nde de canlı olarak izlendi. Hem sağ hem de sol bekte oynayan Danimarkalı futbolcu, stoperbölgesinde de oynayabiliyor. Abdullah Avcı'nın birçok farklı pozisyonda oynadığı için transfer etmek istediği Larsen ile ilgili olarak Trabzonspor ekipleri devreye girmiş durumda.
DENSWIL VE DJANINY'DE EN KRİTİK HAFTA
Trabzonspor iç transferde yeniden anlaşmak üzere görüşmeler yaptığı Denswil ve Djaniny de ciddi mesafe kat etmişti. İki oyuncuyla belli bir noktaya gelen görüşmeler bu hafta yeniden başlayacak. Anlaşma sağlanırsa her iki oyuncu ile sözleşme imzalanacak. Yönetim 2 oyuncuyu da sezon açılışına yetiştirmek istiyor.
NE YAZDIĞIMI HATIRLAMIYORUM
Vavacars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, dün düzenlenen imza töreni ile kendisini bir yıllığına Fatih Karagümrük'e bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Andrea Pirlo'nun yanı sıra kulübün asbaşkanı Serkan Hurma da hazır bulundu. İtalyan çalıştırıcı, kitabında Fatih Terim hakkında kullandığı ifadelerin sorulması üzerine, "Aslında kitapta ne yazdığımı hatırlamıyorum çünkü çok sene geçti. Tek hatırladığım, Türkiye'de böyle bir şeyler söylendiği. Belki de farklı tercüme edildi. Tek söylediğim şey, Fatih Terim'i çok fazla hatırlamadığım. Çünkü sadece 2 ay çalıştık. Benim çok iyi hislerim var ona karşı" diye konuştu.