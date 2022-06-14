Trabzonspor'un transfer listesinde olan Stryger Larsen için Cornelius devreye girdi





SORUNLARI BİLİYORUM!

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Başkan adayı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldik. Çok önemli iki gündem var önümüzde. Yayın ihalesi, yabancı limiti. Bu iki konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu konuları istişare ettik. 8+3 kuralı en az bir sene daha devam etmeli" şeklinde konuştu. TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi ise, "Bir kuş, tek kanatlı uçamaz. Bir kanat kulüplerse, diğer kanat da federasyon. Sadece Süper Lig'de değil, amatörden başlayarak en yukarıya kadar her kulübümüz önemli. Her kulübün kendine has problemleri var. Biz olursak, başaramayacağımız şey yok" diye konuştu. Büyükekşi, "Futbolun sorunlarını biliyoruz ve çözeceğiz" dedi.