Trabzonspor'un transfer listesinde olan Stryger Larsen için Cornelius devreye girdi

HÜCUM EMRİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus enerjisini şimdiden ortaya koymuş durumda. Portekizli teknik adamın talimatıyla tesislerin duvarlarını kupalar ve sloganlar süslemeye başladı. Jesus'un talebiyle tesisler Fenerbahçe taraftarının birliktelik ve aidiyet duygularını ortaya koyan görselleri ile kaplanırken takımın toplantı odası da baştan aşağı yenilendi. Duvarları 28 şampiyonluk kupası ile birlikte "Win Win Win", "Attack, Attack, Attack" sloganları süslüyor. Bunun dışında "This is Kadıköy", "No way out" sloganları da duvarlardaki yerlerini aldı.



FENER HENRİQUE'DEN VAZGEÇMİYOR

F.Bahçe, Bruno Henrique için gaza bastı. Flamengo'nun yıldızı için ilk girişimler başlamıştı. Tecrübeli kanat oyuncunun Sarı- Lacivertliler'e yeşil ışık yakmasının ardından Fenerli yöneticiler tüm şatları zorlama kararı aldı.



SANCHEZ'DEN CİMBOM'A RET!

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre; Inter, yıllık 9 milyon Euro'luk maaşı olan Alexis Sanchez ile yolları ayırarak tasarruf sağlamak istiyor. Golcü oyuncuya ise tek somut teklif Galatasaray'dan geldi. Ancak oyuncu, Sarı Kırmızılılar'a ret yanıtı verdi.



27 HAZİRAN'DA TOPBAŞI

2021/2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonu 27 Haziran tarihinde açacak. Bordo- Mavililier, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk olarak sağlık kontrollerinden geçtikten sonra antrenmanlara start verecek. Trabzonspor 4 Temmuz'da da kamp için yurt dışına gidecek.



ALTEKMA WALLYSON İLE SÖZLEŞME İMZALADI

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Brezilyalı pasör çaprazı Fransisco Wallyson'u kadrosuna kattı. Son iki sezonu İtalya A2 Ligi takımlarından Santa Croce'de forma giyen Brezilyalı isim. 2021-2022 sezonunda ligin en skorer oyuncusu oldu. İzmir ekibi, daha önce Galatasaray'dan pasör Muzaffer Yönet'i renklerine bağlamıştı.



SAMSUNSPOR GENÇ YUSUF'U KAPTI

1.Lig takımlarından Yılport Samsunspor, Elazığspor'dan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Ensar Poyraz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Genç oyuncunun İstanbul'da, Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan ile görüştükten sonra 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladığı bildirildi. Yusuf, Elazığspor ile 30 maçta 6 gol kaydetti.

