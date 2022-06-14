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    Trabzonspor'un transfer listesinde olan Stryger Larsen için Cornelius devreye girdi

    Trabzonspor’un transfer listesinde olan Danimarkalı bek Larsen için vatandaşı Cornelius Avcı’ya tüm bilgileri verdi. İşte sizler için derlediğimiz 14 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Stryger Larsen için Cornelius devrede

    Trabzonspor'un forvet oyuncusu Cornelius, vatandaşı Larsen'in Bordo-Mavili takıma transfer sürecinde aktif rol alıyor. Oyuncuyla ilgili bilgileri sürekli takıma aktaran Cornelius, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da fikir veriyor. Uzun süredir Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi tarafından takip edilen Stryger Larsen, Uluslar Ligi'nde de canlı olarak izlendi. Hem sağ hem de sol bekte oynayan Danimarkalı futbolcu, stoperbölgesinde de oynayabiliyor. Abdullah Avcı'nın birçok farklı pozisyonda oynadığı için transfer etmek istediği Larsen ile ilgili olarak Trabzonspor ekipleri devreye girmiş durumda.



    DENSWIL VE DJANINY'DE EN KRİTİK HAFTA
    Trabzonspor iç transferde yeniden anlaşmak üzere görüşmeler yaptığı Denswil ve Djaniny de ciddi mesafe kat etmişti. İki oyuncuyla belli bir noktaya gelen görüşmeler bu hafta yeniden başlayacak. Anlaşma sağlanırsa her iki oyuncu ile sözleşme imzalanacak. Yönetim 2 oyuncuyu da sezon açılışına yetiştirmek istiyor.



    NE YAZDIĞIMI HATIRLAMIYORUM
    Vavacars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, dün düzenlenen imza töreni ile kendisini bir yıllığına Fatih Karagümrük'e bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Andrea Pirlo'nun yanı sıra kulübün asbaşkanı Serkan Hurma da hazır bulundu. İtalyan çalıştırıcı, kitabında Fatih Terim hakkında kullandığı ifadelerin sorulması üzerine, "Aslında kitapta ne yazdığımı hatırlamıyorum çünkü çok sene geçti. Tek hatırladığım, Türkiye'de böyle bir şeyler söylendiği. Belki de farklı tercüme edildi. Tek söylediğim şey, Fatih Terim'i çok fazla hatırlamadığım. Çünkü sadece 2 ay çalıştık. Benim çok iyi hislerim var ona karşı" diye konuştu.



        WEGHORST'U İSTİYORUZ!
        Başkan Çebi, "Forvette önceliğimiz Wout Weghorst. Karararını bize çarşamba günü (yarın) iletecek" dedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından transfer ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Çebi, siyah beyazlı camianın merakla beklediği transfer adayı Wout Weghorst'in son kararını çarşamba günü (yarın) vereceğini belirtti. Başkan Ahmet Nur Çebi forvet transferi hakkında gelen soruya, "Forvette ilk önceliğimiz Wout Weghorst. Hollandalı oyuncu son durumunu ve son kararını çarşamba günü (yarın) bize iletecek. Wout Weghorst, Alexander Sörloth'tan önde. Milli takım maçından sonra ailesiyle oturacak ve karar verecek" cevabını verdi.



        SAİSS BUGÜN GELİYOR
        Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Faslı stoper Romain Saiss'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki yıldız ile geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlamıştı. Romain Saiss'in gece 23.00 sularında İstanbul'a ineceği belirtildi. 60 kez Fas Milli Takımı forması giyen yıldız futbolcu, 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.



        CEN K TOSUN'DA GERİ SAYIM
        Beşiktaş eski yıldızı ile büyük oranda anlaştı... Siyah-Beyazlılar'ın transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşturması bekleniyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'un transferinde önemli aşama kaydetti. İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcünün Siyah-Beyazlı kulüple maaş konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. 31 yaşındaki golcü oyuncu ile geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmelerde rakamsal farklılıklar bulunuyordu. Cenk Tosun yıllık 2.2 milyon Euro maaş talep etti. Siyah- Beyazlılar ise 1.6 milyon Euro'ya kadar çıkabileceğini oyuncunun menajerine bildirdi. Tecrübeli oyuncu maaş konusunda geri adım atınca transfer olumlu sonuçlandı.



            SORUNLARI BİLİYORUM!
            Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Başkan adayı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldik. Çok önemli iki gündem var önümüzde. Yayın ihalesi, yabancı limiti. Bu iki konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu konuları istişare ettik. 8+3 kuralı en az bir sene daha devam etmeli" şeklinde konuştu. TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi ise, "Bir kuş, tek kanatlı uçamaz. Bir kanat kulüplerse, diğer kanat da federasyon. Sadece Süper Lig'de değil, amatörden başlayarak en yukarıya kadar her kulübümüz önemli. Her kulübün kendine has problemleri var. Biz olursak, başaramayacağımız şey yok" diye konuştu. Büyükekşi, "Futbolun sorunlarını biliyoruz ve çözeceğiz" dedi.



            FLORYA'NIN PATRONU CENK ERGÜN
            Galatasaray'da yeniden Cenk Ergün sesleri... Sarı-Kırmızılılar'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek mazbatısını aldıktan sonra ilk iş olarak Cenk Ergün ile masaya oturacak. Galatasaray'ın yeni sportif direktörünün Cenk Ergün olması bekleniyor. Dursun Özbek'in ilk döneminde de sportif direktörlük koltuğunda Cenk Ergün oturuyordu. Ergün o dönem takımın oluşturulmasında başrolü oynadı. Tudor ile birlikte müthiş bir birliktelik oluşturdu. Dursun Özbek yeni sezon öncesi, takımla ilgili tüm yetkiyi Ergün'e verecek. Yeni teknik direktörün belirlenmesinde ve transferlerde sorumlu olacak. G.Saray taraftarı da Cenk Ergün ismini çok sıcak bakıyor.



            MAZBATA TÖRENİ BUGÜN GALATASARAY'DA
            11 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu, mazbatalarını bugün alacak. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre mazbata töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek.



                TORRENT SIKINTISI!
                G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in Domenec Torrent ile yolları ayırması bekleniyor. Özbek'in İspanyol hocanın yardımcılarıyla birlikte 1 yıllık hak edişi olan 2 milyon 160 bin Euro'yu ödemesi gerekiyor.



                LOS ANGELES, CHİELLİNİ'Yİ RESMEN AÇIKLADI
                17 yıllık Juventus kariyerini geçtiğimiz sezon sonlandıran Giorgio Chiellini, MLS takımlarından Los Angeles FC'ye transfer olduğunu açıkladı.37 yaşındaki defans oyuncusunun transferi için hazırlanan klipte "yeni macera" ifadesi kullanıldı. Tecrübeli futbolcu, Juventus formasıyla 561 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 36 gol, 25 asistle oynadı.



                M.CİTY, HAALAND'I RESMEN AÇIKLADI
                M.City, Erling Haaland ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 22 yaşındaki Norveçli golcü," Guardiola ve bu kulüple birlikte kendimi daha da geliştireceğimi düşündüm. Beraber birçok güzel şey başarabiliriz. Ben de bu sürede birçok gol atabilirim. Pep ile transferden önce birazcık konuştum. İkimiz de gözümüzü kupalara diktik" dedi.



                    KADIN FUTBOLU ÜLKEMİZDE CİDDİ ORANDA TAKİP EDİLİYOR
                    Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasını veren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Turkcell olarak 'Kadın futbolcular 1 - Önyargılar 0' mottosuyla 'hayatın her alanında çift forvet' diyerek çıktığımız bu yolda şunu rahatlıkla dile getirebiliriz; kadın futbolu Türkiye'de ciddi oranda takip edilen spor dallarından biri haline geldi" dedi.



                    HÜCUM EMRİ
                    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus enerjisini şimdiden ortaya koymuş durumda. Portekizli teknik adamın talimatıyla tesislerin duvarlarını kupalar ve sloganlar süslemeye başladı. Jesus'un talebiyle tesisler Fenerbahçe taraftarının birliktelik ve aidiyet duygularını ortaya koyan görselleri ile kaplanırken takımın toplantı odası da baştan aşağı yenilendi. Duvarları 28 şampiyonluk kupası ile birlikte "Win Win Win", "Attack, Attack, Attack" sloganları süslüyor. Bunun dışında "This is Kadıköy", "No way out" sloganları da duvarlardaki yerlerini aldı.

                    FENER HENRİQUE'DEN VAZGEÇMİYOR
                    F.Bahçe, Bruno Henrique için gaza bastı. Flamengo'nun yıldızı için ilk girişimler başlamıştı. Tecrübeli kanat oyuncunun Sarı- Lacivertliler'e yeşil ışık yakmasının ardından Fenerli yöneticiler tüm şatları zorlama kararı aldı.

                    SANCHEZ'DEN CİMBOM'A RET!
                    İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre; Inter, yıllık 9 milyon Euro'luk maaşı olan Alexis Sanchez ile yolları ayırarak tasarruf sağlamak istiyor. Golcü oyuncuya ise tek somut teklif Galatasaray'dan geldi. Ancak oyuncu, Sarı Kırmızılılar'a ret yanıtı verdi.

                    27 HAZİRAN'DA TOPBAŞI
                    2021/2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonu 27 Haziran tarihinde açacak. Bordo- Mavililier, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk olarak sağlık kontrollerinden geçtikten sonra antrenmanlara start verecek. Trabzonspor 4 Temmuz'da da kamp için yurt dışına gidecek.

                    ALTEKMA WALLYSON İLE SÖZLEŞME İMZALADI
                    AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Brezilyalı pasör çaprazı Fransisco Wallyson'u kadrosuna kattı. Son iki sezonu İtalya A2 Ligi takımlarından Santa Croce'de forma giyen Brezilyalı isim. 2021-2022 sezonunda ligin en skorer oyuncusu oldu. İzmir ekibi, daha önce Galatasaray'dan pasör Muzaffer Yönet'i renklerine bağlamıştı.

                    SAMSUNSPOR GENÇ YUSUF'U KAPTI
                    1.Lig takımlarından Yılport Samsunspor, Elazığspor'dan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Ensar Poyraz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Genç oyuncunun İstanbul'da, Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan ile görüştükten sonra 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladığı bildirildi. Yusuf, Elazığspor ile 30 maçta 6 gol kaydetti.

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                    6+1’lik masada kılıçlar çekildi! HDP, CHP ve İP...
                    Haberler Spor Trabzonspor'un transfer listesinde olan Stryger Larsen için Cornelius devreye girdi
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