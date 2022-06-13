Şampiyon Trabzonspor sol bek transferinde sona gelmek istiyor! Alioski, Eren Elmalı, Barisic ve Larsen’den birini alacak





AVCI BİR ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYOR

Hırvat yıldız da Glasgow Rangers da transferde oldukça istekli. Kulübü Udinese ile sözleşmesi sona eren Jens Stryger Larsen Trabzonspor'a olumlu baktığına dair mesajlar veriyor. Tecrübeli oyuncu sağ bek, sol bek ve stoper bölgesinde forma giyiyor. Karadeniz Fırtınası'nda Teknik Direktör Abdullah Avcı sol bek ve diğer transferlerin bir an önce sonuçlanmasını ve kampa yetiştirilmesini istiyor.

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