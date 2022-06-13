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    Şampiyon Trabzonspor sol bek transferinde sona gelmek istiyor! Alioski, Eren Elmalı, Barisic ve Larsen’den birini alacak

    Karadeniz Fırtınası sol bek transferini bu hafta bitirmek istiyor... Şampiyon Trabzonspor, Alioski, Eren Elmalı, Barisic ve Larsen’den birini alacak...

    Fırtına’da geri sayım

    Şampiyon Trabzonspor sol bek transferine odaklanmış durumda... Karadeniz Fırtınası 4 yıldızdan birinin transferini bu hafta sonuçlandırmayı planlıyor. Trabzonspor, Eren Elmalı, Alioski, Barisic ve Larsen ile temaslarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer'in kadrosuna katmak istediği Kasımpaşalı Eren için İstanbul ekibi 4.5 milyon Euro bonservis ücreti istiyor. Trabzonspor ise 3 milyon Euro'ya kadar çıktı. Al Ahli'de oynayan Ezgjan Alioski Suudi Arabistan'dan ayrılmak için her yolu deniyor. Bu yüzden Trabzonspor'un teklifine çok sıcak bakıyor. Rangers forması giyen Borna Barisic'le de görüşmeler sürüyor.



    AVCI BİR ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYOR
    Hırvat yıldız da Glasgow Rangers da transferde oldukça istekli. Kulübü Udinese ile sözleşmesi sona eren Jens Stryger Larsen Trabzonspor'a olumlu baktığına dair mesajlar veriyor. Tecrübeli oyuncu sağ bek, sol bek ve stoper bölgesinde forma giyiyor. Karadeniz Fırtınası'nda Teknik Direktör Abdullah Avcı sol bek ve diğer transferlerin bir an önce sonuçlanmasını ve kampa yetiştirilmesini istiyor.

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    Haberler Spor Şampiyon Trabzonspor sol bek transferinde sona gelmek istiyor! Alioski, Eren Elmalı, Barisic ve Larsen’den birini alacak
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