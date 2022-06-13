İlk hedef Gallardo! Başkan Özbek yeni hoca için kolları sıvadı... Rotayı Arjantin'e kırdı

Müthiş bir çekişmeye sahne olan seçimin ardından Galatasaray'da yeniden başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek hemen kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılı yönetim ilk olarak teknik direktör sorununu çözmek için düğmeye bastı.
AVRUPA'YI İSTİYOR
Alınan bilgilere göre yönetim içinde birçok ismin yabancı bir ismin göreve getirilmesi konusunda görüş bildirmesi üzerine rota Arjantin'e çevrildi. Başkan Özbek'in listenin ilk sırasına, River Plate'i çalıştıran ünlü teknik adam Marcelo Gallardo'yu aldığı öğrenildi. Kulübü ile sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan 46 yaşındaki hocanın artık Avrupa'da görev yapmak istediği ve bu nedenle yıl sonunu beklemeden River ile yolları ayıracağı belirtiliyor. Son dönemde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Gallardo 2 kez Libertadores Kupası ve 1 kez Sudamericana Kupası şampiyonluğu yaşadı. Yeni yönetimin kısa süre içinde Arjantinli hoca ile görüşeceği gelen bilgiler arasında.
TERİM ÜÇÜNCÜ TERCİH
Olumsuz yanıt gelmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar'ın yerli isimlere yöneleceği ve ilk tercihin Okan Buruk olacağı iddia ediliyor. Yönetim içinde birçok ismin Fatih Terim'e soğuk baktığı ve teklif olasılığının düşük ihtimal olduğu öğrenildi.