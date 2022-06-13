İlk hedef Gallardo! Başkan Özbek yeni hoca için kolları sıvadı... Rotayı Arjantin'e kırdı





AVRUPA'YI İSTİYOR

Alınan bilgilere göre yönetim içinde birçok ismin yabancı bir ismin göreve getirilmesi konusunda görüş bildirmesi üzerine rota Arjantin'e çevrildi. Başkan Özbek'in listenin ilk sırasına, River Plate'i çalıştıran ünlü teknik adam Marcelo Gallardo'yu aldığı öğrenildi. Kulübü ile sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan 46 yaşındaki hocanın artık Avrupa'da görev yapmak istediği ve bu nedenle yıl sonunu beklemeden River ile yolları ayıracağı belirtiliyor. Son dönemde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Gallardo 2 kez Libertadores Kupası ve 1 kez Sudamericana Kupası şampiyonluğu yaşadı. Yeni yönetimin kısa süre içinde Arjantinli hoca ile görüşeceği gelen bilgiler arasında.