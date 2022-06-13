Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek transfer çalışmaları hakkında konuştu

Galatasaraylılar Derneği'nin organize ettiği Geleneksel Pilav Günü Galatasaray Lisesi'nde yapıldı. Kulübün yeni Dursun Özbek organizasyonun ilgi odağı oldu. Camiaya önemli mesajlar veren Özbek, "Hizmet yaparak Galatasaray'a en büyük faydayı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Salı günü mazbata törenimiz var. Ondan sonra işbaşı yapacağız. Galatasaraylıları mutlu etmek ve camiayı layık olduğu yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Transferler ve teknik direktor konusunda açıklamalarda bulunan Özbek, "Görevi devraldıktan sonra Torrent ile görüşeceğiz. O bizim antrenörümüz. 3 veya 4 tane nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Önceden hem finansal hem de futbol ile amatör branşlarda transferlerle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Hızlı hareket etmek zorundayız. Görevi devraldıktan sonra gerekeni yapacağız. Önce Salı günü (yarın) Sportif A.Ş.'nin yönetim kurulunu oluşturacağız. Ardından hızlı aksiyonlar alacağız" dedi.