Bilal Erdoğan 5. Etnospor Kültür Festivali’nin ödül töreninde konuştu

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreni dün gerçekleştirildi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, törende yaptığı açıklamada, "7'den 70'e herkesin kendi kültürüne ve dünyanın her yerine dair bir şeyler bulduğu festivalin hepimizde unutulmaz izler ve hatıralar bıraktığına inanıyoruz. Gelenekleriyle tanışmak ve kültürlerini öğrenmek isteyen ziyaretçilerimiz, bu yıl dolu dolu bir festival yaşadı" diye konuştu.