A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Türkçe konuşamayınca küfrü yapıştırdı!

A Milli Takım'ın Lüksemburg karşısında oynadığı ve 2-0 kazandığı UEFA Uluslar C Ligi mücadelesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Gruptaki en zor rakiple oynadıklarını belirten Kuntz, "Bugün zor bir maçtı, bunu söylemek lazım. Maçta farklı bir görüntü ortaya çıktı. Bazı oynamamış oyuncuları sahaya sürdük. Böyle maçlarda zorlanabilirsiniz, hatta kaybedebilirsiniz ama biz kazandık, yine gol yemeden kazandık. Bu çok önemli. Enes'in problemleri olduğu için kadroya alamadık. Şu aşamada hücumla ilgili çok fazla alternatife sahip değiliz. 4 maçlık bir periyot vardı. Bazı isimleri farklı şekilde değerlendirdik." diye konuştu.