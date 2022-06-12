A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Türkçe konuşamayınca küfrü yapıştırdı!

A Milli Takım'ın Lüksemburg karşısında oynadığı ve 2-0 kazandığı UEFA Uluslar C Ligi mücadelesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Gruptaki en zor rakiple oynadıklarını belirten Kuntz, "Bugün zor bir maçtı, bunu söylemek lazım. Maçta farklı bir görüntü ortaya çıktı. Bazı oynamamış oyuncuları sahaya sürdük. Böyle maçlarda zorlanabilirsiniz, hatta kaybedebilirsiniz ama biz kazandık, yine gol yemeden kazandık. Bu çok önemli. Enes'in problemleri olduğu için kadroya alamadık. Şu aşamada hücumla ilgili çok fazla alternatife sahip değiliz. 4 maçlık bir periyot vardı. Bazı isimleri farklı şekilde değerlendirdik." diye konuştu.
TÜRKÇE KONUŞAYIM DERKEN KÜFRETTİ
Basın toplantısının son kısmında Türkçe bir şekilde "İzmir'de görüşürüz" demeye çalışan Stefan Kuntz, bunu başaramayınca ortaya enteresan görüntüler çıktı. Canlı yayında olduğunun farkında olmayan teknik adam, İngilizce "F.ck" kelimesini ağzından kaçırdı. Salonda gülüşmeler oluşurken, hatasının farkına varan Kuntz, "Bu kısmı kesebilir misiniz?" diye gazetecilerden istekte bulundu. Deneyimli teknik adam bunu istese de, o anlar sosyal medyada anında yayıldı.
TÜRKİYE'DE FORMA DA GİYMİŞTİ
Almanya Milli Takımı'nda futbolculuk ve Almanya U-21 takımı teknik direktörlüğü de yapan Kuntz, 2021 yılında Türkiye Milli Takımı'nda göreve gelmişti. Şenol Güneş'ten bayrağı devralan teknik adam, ay yıldızlılar ile toplam 9 maça çıktı.