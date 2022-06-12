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    • Spor
    • 12.06.2022 11:12
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    • 12.06.2022 11:14
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    A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Türkçe konuşamayınca küfrü yapıştırdı!

    UEFA Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg ile karşılaşan ve sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, maç sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantının son anlarında Türkçe konuşmaya çalışan Kuntz, telaffuzda sıkıntılar yaşayınca küfrü bastı! O anlar sosyal medyada yayıldı...

    Kuntz Türkçe konuşamadı, küfürü yapıştırdı!

    A Milli Takım'ın Lüksemburg karşısında oynadığı ve 2-0 kazandığı UEFA Uluslar C Ligi mücadelesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

    Gruptaki en zor rakiple oynadıklarını belirten Kuntz, "Bugün zor bir maçtı, bunu söylemek lazım. Maçta farklı bir görüntü ortaya çıktı. Bazı oynamamış oyuncuları sahaya sürdük. Böyle maçlarda zorlanabilirsiniz, hatta kaybedebilirsiniz ama biz kazandık, yine gol yemeden kazandık. Bu çok önemli. Enes'in problemleri olduğu için kadroya alamadık. Şu aşamada hücumla ilgili çok fazla alternatife sahip değiliz. 4 maçlık bir periyot vardı. Bazı isimleri farklı şekilde değerlendirdik." diye konuştu.

    TÜRKÇE KONUŞAYIM DERKEN KÜFRETTİ
    Basın toplantısının son kısmında Türkçe bir şekilde "İzmir'de görüşürüz" demeye çalışan Stefan Kuntz, bunu başaramayınca ortaya enteresan görüntüler çıktı. Canlı yayında olduğunun farkında olmayan teknik adam, İngilizce "F.ck" kelimesini ağzından kaçırdı. Salonda gülüşmeler oluşurken, hatasının farkına varan Kuntz, "Bu kısmı kesebilir misiniz?" diye gazetecilerden istekte bulundu. Deneyimli teknik adam bunu istese de, o anlar sosyal medyada anında yayıldı.

    TÜRKİYE'DE FORMA DA GİYMİŞTİ
    Almanya Milli Takımı'nda futbolculuk ve Almanya U-21 takımı teknik direktörlüğü de yapan Kuntz, 2021 yılında Türkiye Milli Takımı'nda göreve gelmişti. Şenol Güneş'ten bayrağı devralan teknik adam, ay yıldızlılar ile toplam 9 maça çıktı.
        Babalar Günü
        Haberler Spor A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Türkçe konuşamayınca küfrü yapıştırdı!
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