İngiliz basınından Galatasaray'a sürpriz Jed Wallace iddiası...

Galatasaray'da seçim yaklaştıkça transferle ilgili iddialar da giderek artmaya başladı. İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki isimlerden birisi Jed Wallace.
FORVET ARKASINDA HER YERDE
İngiltere Championship ekibi Milwall ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Ada basınına göre bazı Premier Lig takımları ve Galatasaray, İngiliz futbolcuyla yakından ilgileniyor.
TAM 11 ASİST YAPTI
Geçtiğimiz sezon Milwall formasıyla çok etkileyici bir performans sergileyen Jed Wallace 38 maçta 6 gol atıp 11 de asist yaptı.
Carshalton Athletic takımının altyapısında yetişen yıldız futbolcu ardından sırasıyla Farnborough, Lewes, Portsmouth ve Whitehawk formalarını giydikten sonra 2016 yılında 375 bin Euro karşılığında Wolverhampton'a transfer oldu.
Jed Wallace iki kez Milwall'a kiralandıktan sonra 2017 yılında bonservisiyle beraber Championship ekibinin yolunu tuttu.
PREMIER LİG YAPMADI
Milwall formasıyla 259 maçta görev yapan yıldız futbolcu 42 gol ve 48 asistlik performans sergiledi. Kariyeri boyunca hiç Premier Lig'de görev yapamayan Jed Wallace'ın Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 6.5 milyon Euro.
İngiliz futbolcunun ismi yaklaşık 1 ay önce Beşiktaş ile de anılmıştı.