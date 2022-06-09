İngiliz basınından Galatasaray'a sürpriz Jed Wallace iddiası...

Galatasaray'da seçim yaklaştıkça transferle ilgili iddialar da giderek artmaya başladı. İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki isimlerden birisi Jed Wallace.

FORVET ARKASINDA HER YERDE

İngiltere Championship ekibi Milwall ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Ada basınına göre bazı Premier Lig takımları ve Galatasaray, İngiliz futbolcuyla yakından ilgileniyor.