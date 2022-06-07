Uluslar Ligi’nde mücadele eden milli takımımız Litvanya karşısına çıkıyor





SÜPER FİNAL BAŞLIYOR: FENERBAHÇE-A.EFES

ING Basketbol Süper Ligi'nde final serisi bugün start alıyor... Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ilk maçı bugün oynanacak. Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride ikinci maç 9 Haziran Perşembe, üçüncü maç da 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak.



ERTUĞRUL TAŞKIRAN BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de genç eldiven Berke Özer'in takımdan ayrılmasının ardından yedek kaleci arayışlarına giren Sarı Kanarya, Kasımpaşa forması giyen eski futbolcusu Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Tecrübeli kaleciyi bedelsiz transfer etmek isteyen Fenerbahçe oyuncunun kendi kulübünden bonservisini almasını bekliyor.



OĞUZHAN HEYECANI!

Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup'un adı transferde Galatasaray ile de anılmaya başlandı. Ömer Bayram, Oğuzhan'ın sosyal medya paylaşımının altına kum saati ve çift göz ifadesi bıraktı. Bu yorum çok sayıda beğeni aldı ve futbolseverler bu gelişmeyi transfer olarak yorumladı.



ANKARAGÜCÜ'NDE 11 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Ankaragücü 11 futbolcusu yla yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar, Akın Alkan, İshak Çakmak, Hasan Hüseyin Acar, Kwabena Owusu, Tiago Pinto, Aatif Chahechouhe, Geraldo ve Cem Ekinci ile yolların ayrıldı. Kulüp,"Oyuncularımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



MİLLİ SPORCULAR 2'Sİ ALTIN 5 MADALYA ALDI

Budapeşte'de düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda 60 kiloda mücadele eden Ali Koyuncu ile 63,5 kiloda Koray Sarı altın madalya elde etti. 91 kiloda yarışan Emir Hüseyin Kalhan'ın gümüş madalya kazandığı organizasyonda 63,5 kiloda Sefa Köksal ile 89 kiloda İbrahim Berke Şahin ise bronz madalyanın sahibi oldu.



MEHMET AURELİO GÖREVE!

Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'yu tekrar göreve getirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in eski yıldızı teknik ekipte görevlendirilecek. Aurelio işi resmileşirse; Jorge Jesus ile yönetim arasında köprü olacak. Bilindiği gibi 44 yaşındaki Aurelio Fenerbahçe'de yardımcı hocalık görevinde bulunmuştu. Breziyalı efsane, 2003-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi.



TURKCELL GRANFONDO BEYKOZ'DA GERÇEKLEŞTİ

Dünyaca ünlü yol bisiklet yarışı Granfondo, Turkcell'in sponsorluğunda ikinci kez gerçekleştirilecek, 12 Haziran Pazar günü İstanbul'da koşulacak. Beykoz'un ev sahipliği yapacağı yarış, 40 km'lik Samsung Galaxy ve 82 km'lik Suzuki parkurlarından oluşacak. Yarıştan elde edilecek gelirle tüm dünyada savaş mağduru çocuklar için fon oluşturulacak.



MURİC VE PAVİCİC'İ DE KADROSUNA KATTI

Konyaspor, Robert Muric ve Domagoj Pavicic'i kadrosuna kattığını açıkladı. İki yıldızla da 3 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Rijeka'da forma giyen Muric 37 maçta 12 gol, 10 asist üretti. Aynı takımda forma giyen Pavicic de Dinamo Zagreb altyapısında yetişti... 2021-2022 sezonunda toplam 39 karşılaşmada 6 gol ve 4 asist ile mücadele etti.

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