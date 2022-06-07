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    Uluslar Ligi’nde mücadele eden milli takımımız Litvanya karşısına çıkıyor

    Uluslar Ligi’nde mücadele eden Ay-Yıldızlılar’ın Vilnius’taki zorlu sınavı saat 21.45’te başlayacak. İşte sizler için derlediğimiz 7 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Milli takımımız Litvanya karşısında

    Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında bu akşam Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.



    HAKEM SIRP SİMOVİC
    Müsabakayı Sırbistan Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Ay- Yıldızlılar gruptaki ilk maçında cumartesi günü Faroe Adaları'nı İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 4-0 yenmişti. Milliler'in gollerini Cengiz, Halil, Serdar Dursun ve Merih atmıştı.



    ÖNCELİĞİMİZ BERABERLİK
    Eski başkanlardan Adnan Polat, "Galatasaray Kulübü üyeleri kendi aralarında parçalara bölünmüş vaziyette" diye konuştu. Camianın önemli isimlerinden biri olan eski başkan Adnan Polat çarpıcı açıklamalarda bulundu. Polat, "Önceliğimiz bence birlik ve beraberliğin sağlanması olmalı çünkü Galatasaray Kulübü üyeleri kendi aralarında parçalara bölünmüş vaziyette. Eşref Bey ile genel olarak Galatasaray'ı konuştuk, proje bazlı bir konuşmamız olmadı. Dursun Bey, gayrimenkul konusunda benim fikrimi almak istedi. Florya ve Mecidiyeköy projesinden bahsetti. Dursun Bey bizden destek istedi. Ben de Galatasaray'ın menfaati için her konuda yardımcı olacağımı söyledim. Dursun Bey'in bu anlamda bir adım önde olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



        VELİ TOPLANTISI YAPMADIM ÇOLUK ÇOCUKLA UĞRAŞTIM!
        Fatih Terim'in Burak Elmas'ın kendisi hakkında sarfettiği sözlree, "Son dönemde G.Saray'da en büyük pişmanlığım, hiç veli toplatısı yapmadım! Çoluk çocukla uğraştım" yanıtını verdiği iddia edildi. G.Saray'da Fatih Terim ve Burak Elmas arasındaki gerilim büyüyor. Elmas'ın önceci gece tecrübeli teknik adam hakkında, "Bana bir yakını aracılığıyla 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' mesajını yolladı" demesi gündemi sarstı. Terim'in bu sert sözlere yanıtının gecikmediği ve "Son dönemde Galatasaray'da en büyük pişmanlığım, hiç veli toplantısı yapmadım! Çoluk çocukla uğraştım. İbrasızlık ile ilgili çalıştı diyor bana... Ben kulübün sahibi değilim, üyesiyim. Kimseye karışmam. Ama eğer bunu yapmış olsaydım sadece idari ibrasızlık çıkmazdı. Benim derdim kişisel değil... Aysal, Cengiz, Elmas değil! Beni yalnız bıraktılar! Galatasaray'ın haklarını savunurken yalnız bırakıldım! Benim derdim Galatasaray'ın haklarını savunmak" yanıtını verdiği iddia ediliyor.



        SANCHEZ'E EN İYİ TEKLİF GALATASARAY'DAN
        Galatasaray'daki seçim gündemine rağmen yurt dışından transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. İtalyan basını bir süredir Galatasaray'ın Inter formasını giyen Alexis Sanchez ile ilgilendiğini iddia ediyordu. Bugün Şili'den gelen bir iddia ise olayın boyutunu farklı bir yere taşıdı. 'En Cancha'nın haberine göre İtalya'dan ayrılma kararı alan Alexis Sanchez'e şu ana kadar en iyi teklif Galatasaray'dan geldi. Sarı- Kırmızılılar'ın 2 yıllık teklif yaptığı ve ekonomik anlamda da tecrübeli forveti memnun edecek bir rakamı gözden çıkardığı vurgulandı. En Cancha haberinde ayrıca, Alexis'e La Liga'nın güçlü ekibi Sevilla'nın da talip olduğunu ve 33 yaşındaki futbolcunun ilk tercihinin İspanya'ya dönmek olduğunu belirtti. Inter'le sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Alexis Sanchez'in alacaklarına karşılık bonservisini alarak takımdan ayrılması bekleniyor. Bu sezon Serie A'da 27 maçta forma giyen tecrübeli forvet 5 gol atıp 3 de asist yaptı.



        MONZA VALENCİA'NIN PEŞİNDE
        İtalya Serie A'nın yeni ekibi Monza'nın Fenerbahçe'nin Ekvatorlu yıldızı Enner Valencia'nın peşinde olduğu öne sürüldü. Sarı- Lacivertliler'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un Valencia ile ilgili vereceği karar bekleniyor. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezonun son bölümde beklentileri karşılayamadı. 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Valencia'nın Sarı-Lacivertliler'le olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Ekvatorlu yıldız geride kalan sezonda 33 karşılaşmada forma giyerken 13 gole imza attı. Fenerbahçe, Valencia'yı bonservis ücreti ödemeden kadrosuna kattı. Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza, Valencia dışında Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'yi de kadrosuna katmak istiyor.



            PELKAS'A TAKIM ARANIYOR
            Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Avrupa kulüplerinin radarında... Tecrübeli oyuncunun menajeri Yunanistan, İspanya ve Almanya Ligi'nden birkaç takım ile görüşme gerçekleştirdi. Yıldız oyuncunun transferi ile ilgili son durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Fenerbahçe'de geçen sezon 33 karşılaşmada şans bulan Pelkas, 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro.



            EMRE BELÖZOĞLU OZAN'I İSTİYOR!
            Başakşehir, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-Lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, orta sahadaki kuvvetliliğini arttırma adına Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın transfer edilmesini istiyor. Medipol Başakşehir yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için kiralık formülünü ön planda tutarken, Sarı-Lacivertliler ise bonservis ücretiyle transferin gerçekleşmesinden yana. Başakşehir'in yanı sıra İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin de Ozan Tufan'a yakın ilgisi bulunuyor. Bilindiği gibi tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon başında İngiliz ekibi Watford'a kiralandı. Ancak İngiliz ekibi devre arasında Fenerbahçe'ye geri döndü. Ozan Tufan, Sarı-Lacivertliler'e geri döndükten sonra ise kadro dışı bırakıldı. Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki sezon İstanbul'dan ayrılmak istemediği ve bu yüzden Medipol Başakşehir'in teklifine 'Evet' demesi bekleniyor. Emre Belözoğlu Ozan Tufan'ın kadroya katılması için yönetimle sürekli temas halinde.



            FENER'E 17'LİK YILDIZ
            Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İsak Vural gibi genç yetenekleri bünyesinde bulunduran Sarı-Lacivertliler, altyapıya son olarak Güney Koreli Jin-ho Jo'yu transfer etti. Fenerbahçe, Almanya'da 'Yeni Mesut Özil' olarak lanse edilen Umut Tohumcu'yu da transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. 17 yaşında olan genç yıldız 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Fenerbahçe Yönetimi, Umut Tohumcu'nun yanı sıra İngiliz ekibi Stoke City'de forma giyen Emre Tezgel için de girişimlerini sürdürüyor. Yönetim, iki genç yıldıza da çubuklu formayı giydirmek için yoğun çalışıyor.



                İKİ BÜYÜK CAMİA KARŞI KARŞIYA GELECEKTİ!
                Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, sezon içerisinde birtakım kulüp yöneticilerinin camialarda gerilim yaratan açıklamaları bilinçli yaptıklarını söyleyerek, "O süreç içerisinde özellikle o dönemde eğer aynı frekansta cevap verecek olsaydım, bir anda iki büyük camiayı, taraftarını karşı karşıya getirmiş olacaktım ve önlenemez, geri dönülemez ciddi sıkıntılar yaratacak sonuçlarla karşılaşabilirdik. Ben bunu tamamen sorumsuzluk olarak değerlendiriyorum" dedi. Ağaoğlu, transfer yapılacak mevkilerin belirlendiğini ifade ederek "Direkt olarak hocanın mevkisel olarak öncelik verdiği 3 mevki var. Onla alakalı çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.



                DENSWİL'DE SONA DOĞRU
                Trabzonspor iç transferde uzun zamandır sözleşme uzatma görüşmesi yaptığı Denswil ile birçok konuda prensipte anlaşmaya vardı. Tarafların bu hafta bir kez daha görüşerek transferle ilgili son detayları karara bağlaması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Denswil'in takımda kalması yönünde ısrarcı olduğu ve oyuncunun birçok bölgede oynayabilecek olmasının büyük bir avantaj olarak görülüyor.



                RAMADAN SOBHİ İDDİASI
                Kanat bölgesine takviye yapmak için büyük çaba harcayan Beşiktaş için flaş bir iddia geldi. Mısır basınına göre Siyah-Beyazlılar, Pyramids FC formasını giyen Ramadan Sobhi'yi transfer etmek istiyor. 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hücumun her iki kanadında ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Sobhi, Mısır Milli Takımı'yla 37 maça çıkarken 2 gol attı. Bu sezon Pyramids FC formasıyla 22 maçta görev yapan Mısırlı yıldız 2 gol atarken, 4 de asist yaptı. Siyah- Beyazlılar'ın Ramadan Sobhi'yi kiralık olarak kadrosuna katma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan yıldız futbolcu 2016 yılında 5 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibi Stoke City'ye transfer olmuştu. 2 yıl sonra bu kez 6.5 milyon Euro bedelle bir başka İngiliz kulübü Huddersfield'in yolunu tutan Sobhi 2020'de 5 milyon Euro'ya Pyramids FC'ye transfer olarak ülkesine döndü.



                    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ALPER KARAMAN'I KADROSUNA KATTI
                    Başakşehir, son olarak Esenler Erokspor'da forma giyen ve serbest statüde bulunan, Alper Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada," Kulübümüz, altyapımızdan yetişen ve şu anda serbest statüde olan Alper Karamanı üç yıllığına kadrosuna kattı. Alper Karaman'a yuvaya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.




                    BARCELONA VE LİVERPOOL RAPHİNHA İÇİN YARIŞTA
                    İspanyol basını, Barcelona ve Liverpool'un Leeds United'ın Brezilyalı yıldızı Raphinha('yı kadrosuna katmak için yarış halinde olduğunu iddia etti. Haberde Leeds United'ın Sambacı için 65 milyon euro bonservis bedeli beklediği belirtildi. Takımıyla bu sezon 36 maça çıkan 25 yaşındaki yıldız oyuncu 11 gol 3 azsistlik performans sergiledi.



                    VAKIFBANK HAAK'IN AYRILIĞINI DUYURDU
                    Vakıfbank, İsveçli pasör çaprazı İsabelle Haak'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Kulüp," performansı kadar karakteri, sıcakkanlı yaklaşımı, çalışkanlığı ve mütevazılığı ile de tüm sporseverlerin gönlünü kazanan 'Kuzeyin Kraliçesine' teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Haak'ın Igor Volley'e transfer olması bekleniyor.



                    WARRİORS BOSTON'U DEVİRİP SERİYİ EŞİTLEDİ
                    NBA final serisi 2. maçında Golden State Warriors, konuk ettiği Boston Celtics'i 107-88 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Warriors'da Steph Curry, 29 sayı, 6 ribaund ve 3 top çalma ile maçın yıldızı olurken, Jordan Poole'da 17 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Boston'da, Jayson Tatum'un 28 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.



                        Kobe Bryant'ın formasına servet ödendi
                        Helikopter kazasında yaşamını yitiren efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın NBA ilk sezonunda giydiği forma Los Angeles Lakers forması açık arttırmada 2,735 milyon dolara alıcı buldu. KobeBryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.



                        SİVAS UĞUR ÇİFTÇİ'NİN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
                        Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, deneyimli sol beki Uğur Çiftçi'nin sözleşmesini 4 yıllığına uzattı. Kırmızı-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,"A takım kaptanlarımızdan Uğur Çiftçi'nin 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek sözleşmesinin 4 yıl daha uzatılması konusunda sporcumuzla anlaşmaya varıldı" denildi.



                        SÜPER FİNAL BAŞLIYOR: FENERBAHÇE-A.EFES
                        ING Basketbol Süper Ligi'nde final serisi bugün start alıyor... Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ilk maçı bugün oynanacak. Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride ikinci maç 9 Haziran Perşembe, üçüncü maç da 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

                        ERTUĞRUL TAŞKIRAN BEKLENİYOR
                        Fenerbahçe'de genç eldiven Berke Özer'in takımdan ayrılmasının ardından yedek kaleci arayışlarına giren Sarı Kanarya, Kasımpaşa forması giyen eski futbolcusu Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Tecrübeli kaleciyi bedelsiz transfer etmek isteyen Fenerbahçe oyuncunun kendi kulübünden bonservisini almasını bekliyor.

                        OĞUZHAN HEYECANI!
                        Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup'un adı transferde Galatasaray ile de anılmaya başlandı. Ömer Bayram, Oğuzhan'ın sosyal medya paylaşımının altına kum saati ve çift göz ifadesi bıraktı. Bu yorum çok sayıda beğeni aldı ve futbolseverler bu gelişmeyi transfer olarak yorumladı.

                        ANKARAGÜCÜ'NDE 11 İSİMLE YOLLAR AYRILDI
                        Ankaragücü 11 futbolcusu yla yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar, Akın Alkan, İshak Çakmak, Hasan Hüseyin Acar, Kwabena Owusu, Tiago Pinto, Aatif Chahechouhe, Geraldo ve Cem Ekinci ile yolların ayrıldı. Kulüp,"Oyuncularımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

                        MİLLİ SPORCULAR 2'Sİ ALTIN 5 MADALYA ALDI
                        Budapeşte'de düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda 60 kiloda mücadele eden Ali Koyuncu ile 63,5 kiloda Koray Sarı altın madalya elde etti. 91 kiloda yarışan Emir Hüseyin Kalhan'ın gümüş madalya kazandığı organizasyonda 63,5 kiloda Sefa Köksal ile 89 kiloda İbrahim Berke Şahin ise bronz madalyanın sahibi oldu.

                        MEHMET AURELİO GÖREVE!
                        Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'yu tekrar göreve getirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in eski yıldızı teknik ekipte görevlendirilecek. Aurelio işi resmileşirse; Jorge Jesus ile yönetim arasında köprü olacak. Bilindiği gibi 44 yaşındaki Aurelio Fenerbahçe'de yardımcı hocalık görevinde bulunmuştu. Breziyalı efsane, 2003-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi.

                        TURKCELL GRANFONDO BEYKOZ'DA GERÇEKLEŞTİ
                        Dünyaca ünlü yol bisiklet yarışı Granfondo, Turkcell'in sponsorluğunda ikinci kez gerçekleştirilecek, 12 Haziran Pazar günü İstanbul'da koşulacak. Beykoz'un ev sahipliği yapacağı yarış, 40 km'lik Samsung Galaxy ve 82 km'lik Suzuki parkurlarından oluşacak. Yarıştan elde edilecek gelirle tüm dünyada savaş mağduru çocuklar için fon oluşturulacak.

                        MURİC VE PAVİCİC'İ DE KADROSUNA KATTI
                        Konyaspor, Robert Muric ve Domagoj Pavicic'i kadrosuna kattığını açıkladı. İki yıldızla da 3 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Rijeka'da forma giyen Muric 37 maçta 12 gol, 10 asist üretti. Aynı takımda forma giyen Pavicic de Dinamo Zagreb altyapısında yetişti... 2021-2022 sezonunda toplam 39 karşılaşmada 6 gol ve 4 asist ile mücadele etti.

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                        Haberler Spor Uluslar Ligi’nde mücadele eden milli takımımız Litvanya karşısına çıkıyor
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