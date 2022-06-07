Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, İtalyan teknik adam De Zerbi’yle her konuda anlaştı





SASSUOLO'DA DİKKAT ÇEKTİ

Seçimde Hamamcıoğlu'na destek verme kararı alan eski başkanlardan Ünal Aysal geçtiğimiz günlerde Roberto Mancini ile temas kurmuş, İtalyan hoca da vatandaşı De Zerbi'yi önermişti. Aysal'ın yoğun çabaları sonrasında 43 yaşındaki teknik adamın yapılan teklifi kabul ettiği belirlendi. Hamamcıoğlu'nun seçimi kazanması halinde De Zerbi'nin hemen İstanbul'a gelerek işbaşı yapacağı ifade ediliyor. 2018-2021 yılları arasında çalıştırdığı Sassuolo'daki performansıyla dikkatleri çeken genç hoca, geçtiğimiz sezonun başında sürpriz bir kararla Shakhtar'ın yolunu tutmuştu.