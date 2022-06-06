Rıza Çalımbay ile yeniden!

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 'Devam' dedi... Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay, sözleşme yenileme görüşmelerinde Kırmızı-Beyazlı yönetim ile büyük oranda el sıkıştı. Yiğidolar ile teknik direktör Rıza Çalımbay arasında sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Çalımbay'ın önümüzdeki günlerde Sivas'a gelerek, sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bilindiği gibi Sivasspor geride kalan sezonda Türkiye Kupası'nı müzesine taşımayı başarmıştı. Çalımbay, 59 yaşında kariyerindeki ilk kupasını kazanmayı başardı. Rıza hocanın yönetimle yaptığı görüşmede transfer isteğini yinelediği belirtildi. Rıza Çalımbay'ın Sivasspor Yönetimi ile yaptığı görüşmede, belirli sayıda oyuncu transferi şartını sunduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adam geride kalan sezonda 38 Süper Lig maçında 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. 54 puan toplayarak 1.42 puan ortalaması tutturdu. Çalımbay, 2010-2013 yılları arasında da Sivas'ta görev aldı.



FİNALDE KAYSERİ'Yİ DEVİRDİ

Sivasspor Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'u mağlup ederek mutlu sona ulaştı.