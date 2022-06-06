Kuracağımız takıma herkes gıpta ile bakacak

Galatasaray'da seçim öncesi büyük hareketlilik sürüyor. Başkan adaylarından Dursun Özbek dün Kalamış'ta üyelerle bir araya geldi. İddialı açıklamalarda bulunan Özbek, Fatih Terim ile ilgili bir soru gelince, "Fatih Hoca'nın seçim arefesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil. Biz Galatasaray için en iyisini yapacağız. Yetkiyi alırsak, herkesin gıpta ile bakacağı bir takım kuracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz en iyi takımı kurabiliriz ama taraftarımızın bizim arkamızda durması, bizi desteklemesi lazım. Burada kimin seçildiğinin bir önemli yok. Taraftarımız yanımızdan bir an olsun eksik olmasın" diye konuştu.

HEDEFLER BÜYÜK...

Dursun Özbek, "Galatasaray'ın şöyle bir özelliği var. Olimpik sporları Türkiye'ye getiren en önemli kuruluşuz. Futbol bizim en önemli başarımız ama basketbolda Erden kardeşimin basketbolda yakaladığı başarıyı hepimiz gördük. Her branşta aynı yapılandırmayı yaparak 100. yılda en çok kupa kazanan kulüp olarak anılmak istiyoruz. Onun için çalışmaları yaptık" ifadesini kullandı.