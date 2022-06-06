Kuntz takımı değiştiriyor

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında ağırladığı Faroe Adaları'nı 4-0 yenen Milli Takımımız gözünü Litvanya sınavına çevirdi. Hem geride bıraktığımız sezonun ağır temposunü hesaba katan hem de daha çok ismin performansını görmek isteyen teknik direktör Stefan Kuntz'un 11'de önemli bir değişim yapmayı düşündüğü öğrenildi. Alınan bilgilere göre Alman hocanın Litvanya önünde kalede Altay Bayındır'ı oynatması bekleniyor. Kuntz'un ayrıca sol bekte Rıdvan Yılmaz, orta alanda Salih Özcan, sağ kanatta Yunus Akgün ve savunmanın ortasında Ozan Kabak'a görev vereceği belirlendi.



MİLLİ TAKIM LİTVANYA'DA

SALI günü Litvanya deplasmanına konuk olacak olan Milli Takımımız dün öğlen saatlerinde başkent Vilnius'a gitti. Faroe Adaları önünde farklı kazanan Ay- Yıldızlılar'da futbolcuların moralinin çok yüksek olması dikkatleri çekti.