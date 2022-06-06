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    Kimsenin babasının malı değil

    Başkanlık için kolları sıvayan Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek ve ekibine göndermelerde bulundu.

    Kimsenin babasının malı değil

    Hamamcıoğlu, "Bu gayrimenkuller kimsenin babasının malı değil, Galatasaray'ın malvarlığı. Değerli başkanlarımız yöneticileriyle bunları kulübe kazandırmışlar. Gayrimenkulleri 'sadece o satar, o yapar, o olmazsa olmaz' diye bir paranoyaya girmenin manası yok. Galatasaray'ın 250 milyon dolar civarında borcu var. Bu borç atıp tutmakla ödenecek bir borç değil. Bizim de öyle bir iddiamız yok. 'Geleceğiz iki sene sonra sıfır borç' filan yok. Sadece yönetilebilir hale getirmek" diye konuştu.

    GALATASARAY'I ÇOK İSTİYORUM!
    ADI Galatasaray ile anılan Okan Buruk birkez daha yeşil ışık yaktı. Başarılı hoca, "Galatasaray teknik direktörü olmayı hem kendime yakıştırıyorum, hem de çok istiyorum" ifadesini kullandı.

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