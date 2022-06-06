Karagümrük’ten Pirlo bombası

İtalyan futbolcular Fabio Borini ve Emiliano Viviano'nun formasını giydiği Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, geçen yıl Mayıs ayında Juventus'taki görevine son verilen Andrea Pirlo'yu getirmeyi planlıyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, sezonu 8. sırada tamamlayan ve gelecek yıl üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma'nın, 43 yaşındaki Pirlo ile temasa geçtiğini iddia etti. Pirlo'nun çalıştırdığı Juventus 2020-21 sezonunda Serie A'yı 4. tamamlarken, Şampiyonlar Ligi'nde katılım hakkı, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazandı. Ancak Juve yönetimi, Pirlo'yu gönderip Massimiliano Allegri'yi göreve getirmişti.



İTALYA DIŞINA ÇIKMAK İSTİYOR

ŞUBAT ayında küme düşme mücadelesi veren Salernitana'dan gelen teklifi reddeden genç teknik adamın İtalya dışındaki tekliflere kulak kabarttığı belirtildi. 2019-20 sezonunda Süper Lig'de yükselen Karagümrük ligin yarışmacı kulüplerinden biri oldu.