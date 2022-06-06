Fenerbahçe’ye imza atacak

Yunan gazeteci Kostas Nikolakopoulos, Sport FM'e Georgios Masouras transferine dair açıklamalar yaptı. Yunan gazeteci, Trabzonspor'un Olympiakos forması giyen yıldız oyuncu için resmi girişimde bulunmadığını dile getirdi. Nikolakopoulos, Yunanistan'ın Olimpiakos takımında oynayan Georgios Masouras'ın, Fenerbahçe ile anlaşmasını beklediğini ifade etti. Ocak 2019'dan beri Olimpiakos'ta oynayan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 46 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 8 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.