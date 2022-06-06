Bandırmaspor Gürsel ile yola devam ediyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel'le bir yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-Beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Sayın Gürsel'e Bandırmaspor kariyerinde bir kez daha başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.A MİLLİ Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında Portekiz'i 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. 79 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-22, 25-15 ve 25-18 sonuçlandı. Portekiz'i set vermeden deviren Filenin Efeleri, adını 4'lü finallere yazdırdı. 4'lü finale yükselen Ay-Yıldızlı voleybolcular mücadele sonunda büyük bir sevinç yaşadı.

VAKIFBANK'TAN MELİS İÇİN TEŞEKKÜR MESAJI

VAKIFBANK Kadın Voleybol Takımı, aktif kariyerini noktalayan Melis Gürkaynak için veda mesajı yayımladı. Açıklamada, "VakıfBank tarihinin en önemli figürlerinden ve bayrak oyuncularından biri olan Melis'e ailemize kattığı değerler için teşekkür ederiz. Birlikte daha nice güzel başarılara yürümek üzere" ifadesi kullanıldı.



PABLO LASO'DAN KÖTÜ HABER GELDİ

REAL Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiği duyurdu. İspanyol ekibinden resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Erkek Basketbol Başantrenörü Pablo Laso'nun dün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği ve 54 yaşındaki çalıştırıcının Sanitas La Moraleja Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.