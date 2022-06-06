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    Başkanı ben getirdim ben göndereceğim

    Burak Elmas, Fatih Terim’i hedef aldı. “Seçimi Fatih Terim sayesinde kazandığım iddiasına kendisi de inanıyor sanırım. Ayrılıktan sonra haber yolladı. Arkadaşıma ‘Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim’ mesajı atmış” ifadelerini kullandı.

    Başkanı ben getirdim ben göndereceğim

    Galatasaray'da önümüzdeki cumartesi günü yapılacak olan seçimde başkanlık görevini devretmeye hazırlanan Burak Elmas, VOLE Youtube kanalına konuştu. Konuşmasında ocak ayında görevine son verdiği Sarı-Kırmızılılar'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'i hedef alan Elmas, Terim'e olan kırgınlığının kızgınlığa döndüğünü söyledi ve şunları kaydetti: "Bugünkü aklım olsa Fatih Terim'i daha erken görevden alırdım. Seçimi Fatih Terim'in sayesinde kazandığım iddiasına sanırım Fatih Hoca da inanıyor. Ayrılıktan sonra Fatih Terim bana haber yolladı. Arkadaşıma 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' mesajı atmış. Fatih Terim'in de bana kızgın olması normaldir. Fatih Terim kalsaydı bu tablo yine değişmezdi. Bunu tecrübelerime dayanarak söylüyorum" ifadelerini kullandı. Terim'in yerine getirdiği Domenec Torrent'in iyi bir teknik direktör olduğunu da söyleyen Elmas, "Ben başkan olsam Domenec Torrent ile devam ederdim. Torrent bizim için 6 aylık bir proje değil. Uzun vadeli bir projeydi" diye konuştu.

    GÖZLER TERİM'DE
    BURAK Elmas'ın Fatih Terim'i hedef alan açıklamaları sonrası gözler Fatih Terim'in vereceği cevaba çevrildi. Terim'in Galatasaray kongresinin ardından konuşacağı öne sürülüyor.

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