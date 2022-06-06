Adım adım Weghorst

FORVET transferi için büyük çaba harcayan Beşiktaş'ta Wout Weghorst heyecanı yaşanıyor. Hollanda basını yaşanan gelişmelere geniş yer verirken, Siyah-Beyazlılar'ın transferi bitirmeye çok yaklaştığını yazdı.

UFAK PÜRÜZLER KALDI

Çıkan haberlerde, Beşiktaş'ın Burnley ile anlaşma sağladığı, yıldız futbolcuyla da arada ufak pürüzler kaldığı vurgulandı. Transfer iddialarıyla ilgili Hollanda basınında Voetbal International'e açıklamalarda bulunan Weghorst, "Championship'te oynamayacağım konusunda Burnley ile daha önceden anlaşmıştık. Türkiye'den teklif aldığım doğru. Şu anda karar aşamasındayım" ifadesini kullandı. Almanya ve İngiltere'den de kendisiyle ilgilenen takımlar olduğunu açıklayan Hollandalı forvet, "İlk olarak Milli Takım'a odaklanacağım ve en iyi performansımı göstereceğim. Sonra Burnley ile neler olacağını konuşacağız" diye konuştu.

HEDEF 10 GÜNDE BITIRMEK

WEGHORST'UN menajerinin Beşiktaş yönetimiyle pazarlıklarının sürdüğü öğrenildi. Bir yandan da Burnley ile görüşme halinde olan Siyah-Beyazlılar en geç 10 gün içinde bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.



ISMAEL ONU ÇOK İSTİYOR

YENİ sezon öncesi forvet transferine büyük önem veren Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, Weghorst'un mutlaka bitirilmesini istiyor.





MÜTEAHHİT OLUYOR!

BEŞİKTAŞ'A transfer olduktan sonra ortalarda gözükmeyen ve taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşan Douglas'ın sözleşmesi sona erdi. Ligin en büyük transfer fiyaskolarından biri olan Sambacı'nın ülkesine döneceği ve sürpriz bir karar alacağı belirtildi. Siyah-Beyazlılar'dan 3.9 milyon Euro kazanan Douglas'ın jubile kararı alıp inşaat sektörüne gireceği ve müteahhitlik yapacağı iddia edildi.