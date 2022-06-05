Galatasaray'ı eleyen Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin rakibi oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı kondu: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes... Dün oynanan yarı final serisi 5. ve son maçında sahasında Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup eden Efes, seride durumu 3-2'ye getirdi ve bu sonuçla finale yükseldi. Lacivert-Beyazlılar finalde Fenerbaheç ile eşleşti.
EFES 3. ÇEYREKTE FARKI AÇTI
Dün akşamki maçta başa baş geçen ilk çeyrek 26-26 sona erdi. İkinci çeyrekte ağırlığını koyan Anadolu Efes, devreyi 51-42 önde bitirdi. Ev sahibi son 10 dakikaya da 81-53 üstün girdi.
8. KEZ FİNALİN ADI FENER VE EFES
Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 104-77 kazandı ve adını finale yazdırdı. Dün akşamki sonuçla ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 8. kez play-off final serisinde karşı karşıya gelecek.