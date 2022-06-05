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    Galatasaray'ı eleyen Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin rakibi oldu

    Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 5. maçında Cimbom’u farklı eleyen Anadolu Efes finale çıktı. Fenerbahçe’nin rakibi oldu. Efes ile Fenerbahçe Beko, 8. kez play-off final serisinde karşı karşıya gelecek.

    Finalin adı Fener ve Efes

    ING Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı kondu: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes... Dün oynanan yarı final serisi 5. ve son maçında sahasında Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup eden Efes, seride durumu 3-2'ye getirdi ve bu sonuçla finale yükseldi. Lacivert-Beyazlılar finalde Fenerbaheç ile eşleşti.



    EFES 3. ÇEYREKTE FARKI AÇTI
    Dün akşamki maçta başa baş geçen ilk çeyrek 26-26 sona erdi. İkinci çeyrekte ağırlığını koyan Anadolu Efes, devreyi 51-42 önde bitirdi. Ev sahibi son 10 dakikaya da 81-53 üstün girdi.



    8. KEZ FİNALİN ADI FENER VE EFES
    Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 104-77 kazandı ve adını finale yazdırdı. Dün akşamki sonuçla ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 8. kez play-off final serisinde karşı karşıya gelecek.



        MİCİC VE GÖKSENİN SAKATLANDI
        Anadolu Efes ile G.Saray arasındaki maçta her iki takımda da talihsiz sakatlıklar yaşandı. İlk olarak G.Saray'da Göksenin sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı. A.Efes'te ise Micic sakatlanarak oyun alanın dışına geldi.

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