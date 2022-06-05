Galatasaray'ı eleyen Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin rakibi oldu





MİCİC VE GÖKSENİN SAKATLANDI

Anadolu Efes ile G.Saray arasındaki maçta her iki takımda da talihsiz sakatlıklar yaşandı. İlk olarak G.Saray'da Göksenin sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı. A.Efes'te ise Micic sakatlanarak oyun alanın dışına geldi.

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