Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.06.2022 14:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.06.2022 14:49
    ABONE OL

    Basketbol Süper Ligi'nde play-off final programı belli oldu! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes serisi ne zaman başlıyor?

    Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin programı belli oldu. TBF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak final serisinin 7 Haziran'da başlayacağı açıklandı.

    Basketbolda final programı belli oldu

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programını açıkladı.

    TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

    Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak.

    İlk iki maça sarı-lacivertli takım ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:

    1. Maç - 7 Haziran Salı
    20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

    2. Maç - 9 Haziran Perşembe
    20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

    3. Maç - 11 Haziran Cumartesi
    19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li Çan Belediyesi’ndeki kirli ortaklıkta yeni detaylar
    Haberler Spor Basketbol Süper Ligi'nde play-off final programı belli oldu! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes serisi ne zaman başlıyor?
        SON DAKİKA