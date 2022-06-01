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    Galatasaray’ın Temmuz ayına kadar Zamalek’e Mostafa Mohamed için 4 milyon dolar ödemesi gerekiyor

    11 Haziran tarihinde yeni seçilecek yönetim, Zamalek’e Mostafa Mohamed için bonservisi için 4 milyon dolar ödemek zorunda... Aksi taktirde Sarı-Kırmızılılar’ın FIFA’dan ceza alması söz konusu olacak.

    Mohamed krizi!

    G.Saray seçime odaklanırken, yeni yönetimi göreve gelir gelmez büyük bir kriz bekliyor. Galatasaray'ın, 4 milyon dolara satın aldığı Mostafa Mohamed için ödeme yapması gerekiyor. Mısırlı golcünün bonservisinin tamamen Galatasaray'a geçmesi için, Sarı-Kırmızılılar'ın temmuz ayının ilk haftasında Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi şart. Mısır kulübü, ödemenin söz verilen süre içinde yapılmaması nedeniyle tedbir aldı ve ihtarname hazırladı.



    13 GOLE KATKIDA BULUNDU
    G.Saray yönetiminin, "Ödemeyi taksitle yapalım" teklifi ise son ödeme tarihi yaklaştığı için Zamalek cephesi tarafından reddedildi. 11 Haziran'da seçilecek yönetimin, ilk iş olarak 4 milyon dolarlık bu krizi çözmesi gerekecek. Sarı-Kırmızılılar ödeme gününden önce Mısırlı yıldızı 4 milyon dolar veya üstü bir bonservis ücreti ile satarsa tehlike ortadan kalkacak. Aksi takdirde G.Saray, FIFA'dan gelecek bir transfer yasağı riskiyle karşı karşıya kalabilir. 24 yaşındaki Mısırlı golcü geride kalan sezonda 8 gol, 5 asist üretti.

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