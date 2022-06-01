Galatasaray’ın Temmuz ayına kadar Zamalek’e Mostafa Mohamed için 4 milyon dolar ödemesi gerekiyor





13 GOLE KATKIDA BULUNDU

G.Saray yönetiminin, "Ödemeyi taksitle yapalım" teklifi ise son ödeme tarihi yaklaştığı için Zamalek cephesi tarafından reddedildi. 11 Haziran'da seçilecek yönetimin, ilk iş olarak 4 milyon dolarlık bu krizi çözmesi gerekecek. Sarı-Kırmızılılar ödeme gününden önce Mısırlı yıldızı 4 milyon dolar veya üstü bir bonservis ücreti ile satarsa tehlike ortadan kalkacak. Aksi takdirde G.Saray, FIFA'dan gelecek bir transfer yasağı riskiyle karşı karşıya kalabilir. 24 yaşındaki Mısırlı golcü geride kalan sezonda 8 gol, 5 asist üretti.

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