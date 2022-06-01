Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus bugün 1+1 yıllık imza atacak

Fenerbahçe'de teknik direktör meselesi bu kez fazla uzamadı. Başkan Alie Koç ve kurmaylarının anlaşma sağladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ve 2 yardımcısı dün gece yarısı uçakla özel uçakla Lizbon'dan İstanbul'a hareket etti. Jorge Jesus ve ekibini Fenerbahçeli yetkililer karşıladı. Jesus ile bugün yapılacak son görüşmelerin andından Portekizli teknik direktörle sözleşme imzalanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Jesus ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Yardımcıları ile birlikte yıllıok 7 milyon Euro kazanacak olyan Jesus'un parasının yarısını sponsorlar karşılayacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon hazırlıklarının 13 veya 14 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı. Sezonu erken açacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör meselesinin de erken halledilmiş olması camiayı ve taraftarları fazlasıyla mutlu etti. Sarı-Lacivertli kulüpte transfer çalışmalarının daha da hız kazanması bekleniyor. Zira Fenerbahçe'de kendi sistemini uygulamak isteyen Portekizli teknik adamın birkaç kirit bölgeye nokta atış transfer yapılmasını istediği biliniyor. 1954 doğumlu olan Jesus, Benfica ile 2009-2010, 2013-2014, 2014-2015 yıllarında Portekiz Ligi şampiyonu olmuştur. Ayrıca Benfica ile 5 Portekiz Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Jesus, daha sonra çalıştığı Sporting Lizbon ile 1 Portekiz Kupası ve 1 Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı. 2019-2020 sezonunda Brezilya'nın Flamengo takımına giden Jesus burada 50 maça çıktı. 50 maçta takımına aldırdığı 38 galibiyet 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 2.42 puan ortalaması yakaladı. Jorge Jesus, Brezilya'da 1 lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa, 1 Copa Libertadores ve 1 Sudamericana şampiyonluğu yaşadı.