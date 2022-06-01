Fenerbahçe, Karagümrük'te tekrar yıldızı parlayan Emre Mor için taarruza geçti

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçe, Emre Mor'a kancayı atmış durumda. Sarı- Lacivertliler geçtiğimiz sezon Vavacars Fatih Karagümrük ile harika bir çıkmış yakalayan ve kariyerinin ilk zamanlarını anımsatan Emre Mor'un transferi için ciddi bir çalışma içerisine gidi. Sarı-Lacivertli kurmaylar öncelikli olarak Emre Mor'u Ozan Tufan ile takas ederek kadrosuna katmayı hedefliyor. Böylelikle Hem kadro dışı kalan Ozan Tufan'a kulüp bulunmuş olacak hem de Fenerbahçe, Emre Mor için bonservis edememiş olacak. Ancak takas gerçekleşmemesi durumunda da Fenerbahçeli yöneticiler bu kez bonservis ödeyerek Emre Mor'u kadrosuna katmaya çalışacak. Ancak bunun izin de Fatih Karagümrük yönetimi ile makul bir ücrette anlaşılması gerekiyor.