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    Fenerbahçe, Karagümrük'te tekrar yıldızı parlayan Emre Mor için taarruza geçti

    Geçtiğimiz sezon çok ciddi bir çıkış yakalayan Emre Mor için Fenerbahçe, Karagümrük’ün kapasını çaldı. Fenerbahçe, Emre’nin takasını ya bonservis ödeyerek ya da Ozan Tufan takası ile bitirmeye çalışıyor.

    Adım adım Emre Mor

    Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçe, Emre Mor'a kancayı atmış durumda. Sarı- Lacivertliler geçtiğimiz sezon Vavacars Fatih Karagümrük ile harika bir çıkmış yakalayan ve kariyerinin ilk zamanlarını anımsatan Emre Mor'un transferi için ciddi bir çalışma içerisine gidi. Sarı-Lacivertli kurmaylar öncelikli olarak Emre Mor'u Ozan Tufan ile takas ederek kadrosuna katmayı hedefliyor. Böylelikle Hem kadro dışı kalan Ozan Tufan'a kulüp bulunmuş olacak hem de Fenerbahçe, Emre Mor için bonservis edememiş olacak. Ancak takas gerçekleşmemesi durumunda da Fenerbahçeli yöneticiler bu kez bonservis ödeyerek Emre Mor'u kadrosuna katmaya çalışacak. Ancak bunun izin de Fatih Karagümrük yönetimi ile makul bir ücrette anlaşılması gerekiyor.



    GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
    Önümüzdeki günlerde Karagümrük ile görüşmelerin daha da hız kazanması bekleniyor. Bu arada Emre Mor'un Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği ve bu isteğini kulüp yetkililerine ilettiği de gelen haberler arasında.

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    Haberler Spor Fenerbahçe, Karagümrük'te tekrar yıldızı parlayan Emre Mor için taarruza geçti
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