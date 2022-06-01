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    Fenerbahçe dünyaca ünlü sambacı Willian için harekete geçti

    Fenerbahçe kariyeri çok büyük başarılarla dolu olan 33 yaşındaki Willian için harekete geçti. Jorge Jesus’un da Brezilyalı futbolcunun transferini çok istediği belirlendi.

    Fener’e süper sambacı

    Jorge Jesus'la anlaştıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe çok önemli isimleri listesine almış durumda... Sarı- Lacivertliler'in kariyerini Corinthians'ta sürdüren Willian'la ilgilendiği belirtiliyor.



    PEREİRA İLE ANLAŞAMIYOR
    Brezilya basınına göre 33 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldı. Willian'ın 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kısa süre içinde Corinthians'a veda edebileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin süreci yakından takip ettiği ve olası bir ayrılık durumunda resmi adımlar atacağı ifade ediliyor.



    35 MILYON EURO ÖDENMİŞTİ
    Alınan bilgilere göre resmi imzası an meselesi olan Jorge Jesus da tecrübeli yıldızın transferini çok istiyor. Kariyeri çok önemli başarılarla dolu olan Willian 2013 yılında 35 milyon Euro karşılığında Shakhtar'dan Anzhi'ye transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.



        İNGİLİZ DEVLERİNDE OYNADI
        8 ay sonra aynı ücret karşılığında bu kez İngiliz devi Chelsea'ye transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2020'de ise bedelsiz olarak Arsenal'in yolunu tuttu. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz yıl Corinthians'a transfer olan Willian ülkesinde aradığını bulamadı. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayan yıldız futbolcunun piyasa değeri 5.5 milyon Euro.

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        Haberler Spor Fenerbahçe dünyaca ünlü sambacı Willian için harekete geçti
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