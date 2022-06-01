Fenerbahçe dünyaca ünlü sambacı Willian için harekete geçti





35 MILYON EURO ÖDENMİŞTİ

Alınan bilgilere göre resmi imzası an meselesi olan Jorge Jesus da tecrübeli yıldızın transferini çok istiyor. Kariyeri çok önemli başarılarla dolu olan Willian 2013 yılında 35 milyon Euro karşılığında Shakhtar'dan Anzhi'ye transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.