Fenerbahçe dünyaca ünlü sambacı Willian için harekete geçti

Jorge Jesus'la anlaştıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe çok önemli isimleri listesine almış durumda... Sarı- Lacivertliler'in kariyerini Corinthians'ta sürdüren Willian'la ilgilendiği belirtiliyor.
PEREİRA İLE ANLAŞAMIYOR
Brezilya basınına göre 33 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldı. Willian'ın 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kısa süre içinde Corinthians'a veda edebileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin süreci yakından takip ettiği ve olası bir ayrılık durumunda resmi adımlar atacağı ifade ediliyor.
35 MILYON EURO ÖDENMİŞTİ
Alınan bilgilere göre resmi imzası an meselesi olan Jorge Jesus da tecrübeli yıldızın transferini çok istiyor. Kariyeri çok önemli başarılarla dolu olan Willian 2013 yılında 35 milyon Euro karşılığında Shakhtar'dan Anzhi'ye transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.