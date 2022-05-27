Pelkas yakın markajda! “Acun Ilıcalı Allahyar’dan sonra Pelkas’ı da Hull City’ye götürecek”

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Yunan yıldız ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yıldız oyuncunun ismi birçok Avrupa kulübüyle anılıyor.

Sarı-Lacivertliler'in Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'ın dün Miami Heat ile Boston Celtics arasında oynanan NBA maçını Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile birlikte izlemesi kafaları karıştırdı. Sosyal medyada, "Acun Ilıcalı Allahyar'dan sonra Pelkas'ı da Hull City'ye götürecek" yorumları yapıldı.