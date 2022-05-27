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    • Spor
    • 27.05.2022 12:53
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    • 27.05.2022 12:59
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    Pelkas yakın markajda! “Acun Ilıcalı Allahyar’dan sonra Pelkas’ı da Hull City’ye götürecek”

    Fenerbahçe'nin yıldızı Dimitris Pelkas’ın Miami Heat ile Boston Celtics arasında oynanan NBA maçını Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı ile birlikte izlemesi kafaları karıştırdı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Pelkas yakın markajda! Bomba Ilıcalı iddiası | Özel

    Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Yunan yıldız ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yıldız oyuncunun ismi birçok Avrupa kulübüyle anılıyor.

    Sarı-Lacivertliler'in Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'ın dün Miami Heat ile Boston Celtics arasında oynanan NBA maçını Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile birlikte izlemesi kafaları karıştırdı. Sosyal medyada, "Acun Ilıcalı Allahyar'dan sonra Pelkas'ı da Hull City'ye götürecek" yorumları yapıldı.

    Premier Lig'e çıkmak iddialı bir kadro kurmak isteyen Hull City, Süper Lig'de sözleşmesi biten oyuncularla ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli olduktan sonra Pelkas ile ilgili net karar verilecek.

    Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Dimitrios Pelkas'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. 2020 yılında PAOK'tan 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon istikrarsız görüntüsüyle dikkat çekti.

        Bu sezon Süper Lig'de 23, tüm kulvarlarda ise 33 karşılaşmada forma giyen Pelkas, toplamda 5 gol atarken asist yapma başarısı gösteremedi. Süper Lig'de 763 dakika forma şansı bulan tecrübeli oyuncu hiçbir karşılaşmada 90 dakika sahada kalamadı.

        Dimitrios Pelkas bir sezon önce ise Fenerbahçe formasıyla 42 maçta 10 gol atarken 8 asist yaptı. 18 gole katkıda bulundu. Yunan yıldız, 26 kez milli formayı giyerken 1 gol kaydetti. Pelkas'ın ismi Yunan kulüpleriyle de anılıyor.
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