Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ali Koç’un “Görüştüm” dediği futbolcu o isim çıktı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz pazartesi günü Beyaz TV canlı yayınında transfere dair önemli açıklamalar yapmış ve Süper Lig'de forma giyen bir futbolcu ile kulübünden izin alarak görüştüğünü resmen açıklamıştı.

Ali Koç'un "Bir oyuncu var. Menajeri aradı ve temas kurdu.Biz de başkanından izin alarak oyuncu ile görüştük" dediği ismin Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı olduğu yönünde birçok iddia ortaya atılırken, takvim.com.tr ise Koç'un sözlerinin perde arkasına ulaştı.