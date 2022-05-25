Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.05.2022 17:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2022 17:13
    ABONE OL

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ali Koç’un “Görüştüm” dediği futbolcu o isim çıktı!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün Beyaz TV’de katıldığı programda, Süper Lig’de Anadolu takımlarından birinde forma giyen ve kulübüyle sözleşmesi devam eden bir futbolcu ile gerekli izinleri alarak görüştüğünü söylemişti. Bu futbolcunun Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı olduğu yönünde ortaya birçok iddia atılırken, Koç’un bizzat görüştüğü ismin ise farklı bir oyuncu olduğu öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz pazartesi günü Beyaz TV canlı yayınında transfere dair önemli açıklamalar yapmış ve Süper Lig'de forma giyen bir futbolcu ile kulübünden izin alarak görüştüğünü resmen açıklamıştı.

    Ali Koç'un "Bir oyuncu var. Menajeri aradı ve temas kurdu.Biz de başkanından izin alarak oyuncu ile görüştük" dediği ismin Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı olduğu yönünde birçok iddia ortaya atılırken, takvim.com.tr ise Koç'un sözlerinin perde arkasına ulaştı.

    Ali Koç'un "Görüştüm" dediği futbolcunun Sarı-Lacivertliler'in bir süredir transfer listesinde yer alan Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı olduğu öğrenildi.

    Mayıs ayının başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bünyamin Balcı'nın menajerliğini yapan Yiğit Oruç ile bir araya gelmiş ve bu görüşmeden bazı fotoğraf kareleri sosyal medyaya yansımıştı.

        Ali Koç'un Bünyamin Balcı için menajeri ile yaptığı temasları işaret ettiği ve görüşüldüğünü açıkladığı ismin Bünyamin Balcı olduğu anlaşıldı.

        Öte yandan Antalyaspor, Almanya'dan da ciddi bir talibi olan 21 yaşındaki Bünyamin Balcı için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

        Fenerbahçe ise Bünyamin transferini para+takas formülü ile sonlandırmayı hedefliyor.

        Bu sezon gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sağ bek, A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz'un da takibinde yer alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’yle iş birliğini güçlendirmek istiyoruz
        Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ali Koç’un “Görüştüm” dediği futbolcu o isim çıktı!
            SON DAKİKA