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    • Spor
    • 25.05.2022 16:28
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    • 25.05.2022 18:34
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    İskenderun FK Iğdır FK MAÇ SONUCU! TFF 3. LİG İskenderun - Iğdır maçı özeti izle! Maç kaç kaç bitti?

    TFF 3. Lif play-off final karşılaşması için geri sayım sona erdi. İskenderun FK Iğdır FK karşılaşması büyük bir heyecanla başladı. İskenderun Iğdır maçı A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler şimdiden yerini aldı. İskenderun FK-Iğdır FK maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz. İşte canlı izle ekranı haberimizde!

    takvim.com.tr
    İskenderun FK Iğdır FK MAÇ ÖZETİ!

    TFF 3. Lig'de heyecan play-off müsabakaları son hızda devam ediyor. İskenderun FK ile Iğdır FK, play-off finallerinde bugün karşı karşıya geldi. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İskenderun FK-Iğdır FK maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz. İşte canlı izle ekranı haberimizde!

    MAÇ SONUCU: İskenderun FK 1 - Iğdır FK 1

    İSKENDERUN FK – IĞDIRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    TFF 3. Lig play-off final karşılaşması İskenderun FK Iğdır FK maçı 25 Mayıs 2022 (bugün) oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 16.30'da başlayacak.



    İSKENDERUN – IĞDIR FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

    İskenderun Iğdır maçı A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
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        Haberler Spor İskenderun FK Iğdır FK MAÇ SONUCU! TFF 3. LİG İskenderun - Iğdır maçı özeti izle! Maç kaç kaç bitti?
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