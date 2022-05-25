İskenderun FK Iğdır FK MAÇ SONUCU! TFF 3. LİG İskenderun - Iğdır maçı özeti izle! Maç kaç kaç bitti?

TFF 3. Lig'de heyecan play-off müsabakaları son hızda devam ediyor. İskenderun FK ile Iğdır FK, play-off finallerinde bugün karşı karşıya geldi. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İskenderun FK-Iğdır FK maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz. İşte canlı izle ekranı haberimizde!

MAÇ SONUCU: İskenderun FK 1 - Iğdır FK 1