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    • Spor
    • 25.05.2022 22:00
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    • 25.05.2022 22:03
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    Roma - Feyenoord CANLI MAÇ İZLE! (UEFA Konferans Ligi FİNAL) Roma - Feyenoord maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı için geri sayım sona erdi. Roma ile Feyenoord kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın kanalı hakkında araştırmalar hız kazandı. Istvan Kovacs tarafından yönetilecek maç Arena Kombetare stadında oynanacak.

    takvim.com.tr
    Roma - Feyenoord CANLI MAÇ İZLE!

    UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasının ilk sahibi final maçının ardından belli olacak ve final maçında Roma - Feyenoord karşı karşıya geliyor! Haberimizden Roma - Feyenoord CANLI MAÇ İZLE! (UEFA Konferans Ligi FİNAL) Roma - Feyenoord maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçeneklerine ulaşabilirsiniz!

    ROMA - FEYENOORD

    SAAT: 22.00
    HAKEM: Istvan Kovacs
    STAT: Arena Kombetare
    YAYIN: TV 8,5

    MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    ROMA: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski, Zaniolo, Abraham
    YEDEKLER: Fuzato, Vina, Kumbulla, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Sergio Oliveira, Bove, El Shaarawy, Perez, Shomurodov, Afena-Gyan
    TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho

    FEYENOORD: Bijlow, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Orkun Kökcü, Til, Nelson, Dessers, Sinisterra
    YEDEKLER: Marciano, Cojocaru, Jansen, Pedersen, Hendriks, Sandler, Hall, Hendrix, Toornstra, Jahanbakhsh, Walemark, Linssen
    TEKNİK DİREKTÖR: Arne Slot

        Kariyerinde 2'şer Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemeye çalışıyor.

        Roma, tarihindeki tek başarıyı 1955'ten itibaren Fuar Şehirler Kupası adıyla düzenlenen ve daha sonra UEFA Kupası, ardından UEFA Avrupa Ligi'ne dönüşen organizasyonda mutlu sona ulaşarak elde etti. 1961'de Fuar Şehirleri Kupası'nda elde ettiği şampiyonluk dışında Avrupa kupalarında başarısı bulunmayan Roma, Mourinho'nun tecrübesiyle bir ilk yaşamak istiyor.

        Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Feyenoord ise 1970 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1974 ve 2002 UEFA Avrupa Ligi'nden sonra Avrupa kupalarındaki 4. şampiyonluğu hedefliyor.
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