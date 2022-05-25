Roma - Feyenoord CANLI MAÇ İZLE! (UEFA Konferans Ligi FİNAL) Roma - Feyenoord maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Roma, tarihindeki tek başarıyı 1955'ten itibaren Fuar Şehirler Kupası adıyla düzenlenen ve daha sonra UEFA Kupası, ardından UEFA Avrupa Ligi'ne dönüşen organizasyonda mutlu sona ulaşarak elde etti. 1961'de Fuar Şehirleri Kupası'nda elde ettiği şampiyonluk dışında Avrupa kupalarında başarısı bulunmayan Roma, Mourinho'nun tecrübesiyle bir ilk yaşamak istiyor.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Feyenoord ise 1970 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1974 ve 2002 UEFA Avrupa Ligi'nden sonra Avrupa kupalarındaki 4. şampiyonluğu hedefliyor.