UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasının ilk sahibi final maçının ardından belli olacak ve final maçında Roma - Feyenoord karşı karşıya geliyor! Haberimizden Roma - Feyenoord CANLI MAÇ İZLE! (UEFA Konferans Ligi FİNAL) Roma - Feyenoord maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçeneklerine ulaşabilirsiniz!
ROMA - FEYENOORD
SAAT: 22.00
HAKEM: Istvan Kovacs
STAT: Arena Kombetare
YAYIN: TV 8,5
ROMA: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski, Zaniolo, Abraham
YEDEKLER: Fuzato, Vina, Kumbulla, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Sergio Oliveira, Bove, El Shaarawy, Perez, Shomurodov, Afena-Gyan
TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho
FEYENOORD: Bijlow, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Orkun Kökcü, Til, Nelson, Dessers, Sinisterra
YEDEKLER: Marciano, Cojocaru, Jansen, Pedersen, Hendriks, Sandler, Hall, Hendrix, Toornstra, Jahanbakhsh, Walemark, Linssen
TEKNİK DİREKTÖR: Arne Slot