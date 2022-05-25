Beşiktaş genç yıldız Can Bozdoğan'ın bonservisi için Schalke 04 ile kıran kırana pazarlık yapıyor





500 BİN EURO'LUK FARK

Beşiktaş'ın Schalke'ye Can için son olarak 1 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği ve Almanlar'ın cevabını beklemeye başladığı öğrenildi. Schalke'nin ise 1 milyon Euro'ya Can'ı bırakmaya sıcak bakmadığı ve istediği bonservisin 1.5 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Schalke'nin istediği 1 milyon 500 bin Euro'luk bonservis bedelini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi ise pazarlıklarla aradaki 500 bin Euro'luk farkı eritip 1 milyon Euro'ya transferi bitirmek istiyor.