Beşiktaş genç yıldız Can Bozdoğan'ın bonservisi için Schalke 04 ile kıran kırana pazarlık yapıyor

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Schalke 04'ten kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservisini almak adına Alman kulübü ile pazarlıklar aralıksız devam ediyor. 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Can'ı daha düşük bir rakamla kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim'in önerdiği rakamla Schalke'nin istediği bonservis arasında şimdilik ciddi bir fark bulunuyor.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun başında Schalke 04 kulübünden satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan Can Bozdoğan'ın bonservisinin alınması adına Siyah-Beyazlı yönetim görüşmelerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Can için 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemeye şimdilik yanaşmayan ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için Alman kulübünden indirim bekleyen Siyah-Beyazlı yönetim, Schalke ile yaptığı pazarlıklara devam ediyor.
500 BİN EURO'LUK FARK
Beşiktaş'ın Schalke'ye Can için son olarak 1 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği ve Almanlar'ın cevabını beklemeye başladığı öğrenildi. Schalke'nin ise 1 milyon Euro'ya Can'ı bırakmaya sıcak bakmadığı ve istediği bonservisin 1.5 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Schalke'nin istediği 1 milyon 500 bin Euro'luk bonservis bedelini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi ise pazarlıklarla aradaki 500 bin Euro'luk farkı eritip 1 milyon Euro'ya transferi bitirmek istiyor.