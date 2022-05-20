BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? Dünya Boks Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu boyu ve kilosu...

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finale yükselmeyi başardı. Altın madalya kazanan başarılı sporcu hakkında bir çok soru gündeme geldi. Genç sporcunun biyografisinin yanı sıra özellikle boyu kilosu merak edildi. İşte Buse Naz Çakıroğlu hakkında tüm bilgiler...

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? BOYU VE KİLOSU...

26 Mayıs 1996 doğumlu Buse Naz Çakıroğlu, Trabzon'da dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi'nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu. Çakıroğlu'nun boyu 164 cm ve 51 kiloda yarışıyor.

Buse Naz Çakıroğlu, sıkletinde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi. Milli boksör 2019 yılında 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü seçilmişti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda boks 51 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

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