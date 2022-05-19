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    Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan TAKVİM’e konuştu: "Berat Albayrak'ın ülke futboluna katkısı inanılmaz"

    Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, şampiyonluk sonrası ilk röportajını TAKVİM Gazetesi'ne verdi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ülke futboluna katkısından bahseden Doğan, "O zaman ki bakanımız Berat Albayrak bey, tüm kulüplere aynı noktada durarak bizlere ve futbol camiasına ne kadar adaletli olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

    Artık şampiyonluk için bu kadar beklemeyeceğiz
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    Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, şampiyonluk sonrası ilk röportajını TAKVİM Gazetesi'ne verdi. Doğan, "Bizi artık şampiyon yapmazlar sorusu cevabını buldu. Biz önce kendimiz doğruyu yapmak zorundayız. Tek bir doğru ile şampiyonluk gelmez. Artık şampiyonluk için bu kadar beklemeyeceğiz" dedi. İşte Doğan'ın açıklamaları: "Ben bu süreçte belki de çok fazla ihmal ettiğim eşim Güneş Köleoğlu Doğan ve çocuklarım Alya ve Kuzey'e çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor camiası bu süreçte yaşadığımız şampiyonluk sürecinde gerçekten gücünü birlikteliğini tam anlamıyla ortaya koydu. Eski yönetimler, eski başkanlar, önde gelen işadamlarımız, camiamızın büyükleri, kendi içimizde üretim kurulumuz, Abdullah hocamız ve en başta büyük paya sahip olan başkanımız Ahmet Ağaoğlu, bu işte çok büyük bir pay sahibi. Aslında yıllardan beri taraftarımız gerçekten inanılmaz bir sevgi yumağı oluşturdu. Dünyanın en büyük şehir takımı olduğumuzu bence tüm dünyaya gösterdik.



    HEDEFİMİZ GELECEK SEZON DA ŞAMPİYONLUK
    Şahsen kendi adıma konuşuyorum bunu bu sevginin bize yaşatılan bu gururun hiçbir maddi karşılığı yok. Bunun karşılığı olarak taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Stadımızı ve Olimpiyat Stadı'nu doldurdular. Bunları gördükçe bizim sorumluluğumuz daha da artıyor. Bunun bilincindeyiz, farkındayız. Taraftarımızı mutlu etmek için geçen yıl yaptığımız gibi yine başta başkanımız, Abdullah hocamızla beraber gerekli çalışmalarımızı yaptık, tüm hazırlıklarımız tamam. Trabzonspor'u bundan sonra layık olduğu gibi yani taraftarımıza layık olduğu bütün sevinçleri, heyecanları yaşatmak istiyoruz. Onlar da bize teveccüh gösterdi, sevdi ve inandı. Bu yıl da inşallah hep beraber taraftarımız ile camiamız ile 9'uncu şampiyonluğunu kutlayacağız. Tek amacımız tek hedefimiz bu.



    RAHAT BİR ŞEKİLDE ŞAMPİYON OLDUK
    Trabzonspor taraftarları yıllardır gelen işte kupalarının çalınması diyeyim, bunu açık açık söylüyorum, başına gelen kaybedilen şampiyonluklar diyeyim, hep bir sıkıntıların içerisinden geçtiği için herkesin kafasında hani acaba diye bir soru vardı. Biz de yönetim kurulu olarak, hocamıza sürekli bunu anlattık. Sakin olmalıyız, problem yok sorun yok, çok rahat bir şampiyonluk yaşayacağız diye. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde şampiyon olduk. 20 puanla gelen puan farkından bahsediyoruz. İşte 15'e düştü 13'lere düştü şu an herhalde 11 puanla öndeyiz... İnşallah daha yüksek puan farkı ile sezonu tamamlayacağız.



        AĞAOĞLU BANA ÇOK ŞEY KATTI
        Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bize yaptığı ağabeylikten dolayı özellikle benim biraz daha taraftar vari yaptığım şeylerden dolayı bizi kollayıp gözettiği için teşekkür ederim. Abdullah hocaya çok özel teşekkür ederim. Bize çok şey kattı. İnsanlık anlamında çok şey kattı. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarım içeride en ufak sıkıntı yaşamadan bu günlere geldik. Herkes takım için ne yapması gerekiyorsa yaptı.



        HOCAMIZIN LİSTESİ HAZIR ÇALIŞIYORUZ
        Aslında göreve başlarken hedef tabi ki şampiyon olmaktı. Pandemi süreci girdi, liderdik. O dönemi çok farklı çeşitlerde adlandırabilirsiniz demek ki biz de dahil olmak üzere bazı hatalar oldu ki başaramadık. Biz daha doğruyu yapmaya devam edeceğiz. O dönem gerçekten çok üzüldüm. Ama biz orada takılıp kalmadık. Eksiklerimizi gördük onları tamamladık ve yolumuza devam ettik. Şu anda da eksiklerimizi gördük. Tekrar şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hocamızın transfer listesi geldi çalışıyoruz. Hocamızdan listeyi alır almaz transfer çalışmalarına başladık. Hocamız listesini hazırlamıştı, biz de listeyi alır almaz kendisine olan inancımızla listenin peşine gittik.



        NİNELERİMİZLE KONUŞAMAZLAR!
        Teknik anlamda konuşmuyorum insani olarak çok değerli bir hocamız var. Abdullah hoca çok kaliteli bir teknik adam... Kendisine çok şey borçluyuz. Ahmet Ağaoğlu başkan... Çok değerli bir başkanımız var, sağduyusunu benim kaybettiğim yerde bile kaybetmeyen. Çok olgun duran ve samimiyetini veren. Özellikle son dönemde Trabzonspor hakkında yapılan söylemlere onların seviyesine inmeden cevap veriyor. Trabzonspor ve futbol tarihine baktığınız zaman biz onlardan çok öndeyiz. Bizim ninelerimizle, ablalarımızla futbol konuşamazlar.



            G.SARAY MAÇI SONRASI 'BU İŞ BİTTİ' DEDİM
            Şampiyonluk yarışında 'Bu iş bitti' dediğim maç Galatasaray karşılaşmasıydı... Visca'nın son dakika golü... O gol geldi ve ben döndüm ve 'Artık şampiyon olduk' dedim.



            BERAT ALBAYRAK'IN ÜLKE FUTBOLUNA KATKISI İNANILMAZ
            Türk futbolunun önündeki ekonomik problemler çok büyüktü... Özellikle Bankalar Birliği anlaşması hem Trabzonspor'umuza hem de Türk futboluna inanılmaz bir fayda sağladı. O zaman ki bakanımız Berat Albayrak bey, tüm kulüplere aynı noktada durarak bizlere ve futbol camiasına ne kadar adaletli olduğunu bir kez daha gösterdi. Trabzonspor'un şampiyonluk sürecinde Albayrak ailesi tüm bireyleriyle ne kadar büyük Trabzonsporlu olduklarını, kötü günlerde özellikle bizimle dertlenerek manevi duygularıyla yanımızda olarak bizlere gösterdi.



            İNŞALLAH UĞURCAN'A TEKLİF GELMEZ
            Uğurcan bizim kardeşimiz. Bana sorsan ömür boyu Trabzonspor'da kalsın derim. Ama her oyuncumuzun gelecek planlaması var kendisine göre. Kendisine göre planlamaları var ve onlara biz saygı göstermek zorundayız. Bir lafım vardı kongrede şampiyon olmadan kimse gidemez diye ama şimdi şampiyon olduk diye herkes gidecek anlamına gelmemeli. Mantıklı şeyler olursa değerlendirilir. Uğurcan'a daha önce de teklifler geldi ama o kadar mantıklı biri ki, "Ben bu tekliflerle gitmem" diye kendisi dedi. Uğurcan bu takımın sembollerinden bir tanesi. İnşallah o teklif gelmez.



                KUTLAMARDA BİR BACAĞIM GİDİYORDU!
                Şampiyon olduktan 1 dakika sonra sahadaydım ama o an nasıl geldi anlayamadım. Taraftarlar bizden daha iyi yaşadı şampiyonluk sevincini. Çok önemli anlardı bizim için. Ağlayanlar, gülenler, herkes düşündüğü istediği şeyi yaptı. Horon oynayan vardı, timsah yürüyüşü yapan vardı. Bir beyefendi bacağımı alıp götürüyordu. Döndüm 'Bir yerden sonra bacağımı bırakman lazım o benim' dedim. Oyuncularımızın formalarını aldılar, inanılmaz görüntülerdi. Mutluluktan oldu bunlar tabi. Yabancı oyuncularımızla da görüştüm. Onlardan şampiyonluk yaşayanlar vardı. Hayatlarının hiçbir döneminde böyle bir şey görmemişler. Şampiyonluk kutlamalarımızı dünya konuşuyor ve konuşmaya devam edecek.



                EŞİME VE AİLEME TEŞEKKÜR EDİYORUM
                Hayatımızdan zamanı alıp onlara verdik. Eşime ve çocuklarıma teşekkür etmek istiyorum. (Yunus Emre SEL)

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                Hegemonya Belgeseli
                Haberler Spor Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan TAKVİM’e konuştu: "Berat Albayrak'ın ülke futboluna katkısı inanılmaz"
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