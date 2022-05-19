Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan TAKVİM’e konuştu: "Berat Albayrak'ın ülke futboluna katkısı inanılmaz"





İNŞALLAH UĞURCAN'A TEKLİF GELMEZ

Uğurcan bizim kardeşimiz. Bana sorsan ömür boyu Trabzonspor'da kalsın derim. Ama her oyuncumuzun gelecek planlaması var kendisine göre. Kendisine göre planlamaları var ve onlara biz saygı göstermek zorundayız. Bir lafım vardı kongrede şampiyon olmadan kimse gidemez diye ama şimdi şampiyon olduk diye herkes gidecek anlamına gelmemeli. Mantıklı şeyler olursa değerlendirilir. Uğurcan'a daha önce de teklifler geldi ama o kadar mantıklı biri ki, "Ben bu tekliflerle gitmem" diye kendisi dedi. Uğurcan bu takımın sembollerinden bir tanesi. İnşallah o teklif gelmez.