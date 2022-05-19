Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan TAKVİM’e konuştu: "Berat Albayrak'ın ülke futboluna katkısı inanılmaz"

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, şampiyonluk sonrası ilk röportajını TAKVİM Gazetesi'ne verdi. Doğan, "Bizi artık şampiyon yapmazlar sorusu cevabını buldu. Biz önce kendimiz doğruyu yapmak zorundayız. Tek bir doğru ile şampiyonluk gelmez. Artık şampiyonluk için bu kadar beklemeyeceğiz" dedi. İşte Doğan'ın açıklamaları: "Ben bu süreçte belki de çok fazla ihmal ettiğim eşim Güneş Köleoğlu Doğan ve çocuklarım Alya ve Kuzey'e çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor camiası bu süreçte yaşadığımız şampiyonluk sürecinde gerçekten gücünü birlikteliğini tam anlamıyla ortaya koydu. Eski yönetimler, eski başkanlar, önde gelen işadamlarımız, camiamızın büyükleri, kendi içimizde üretim kurulumuz, Abdullah hocamız ve en başta büyük paya sahip olan başkanımız Ahmet Ağaoğlu, bu işte çok büyük bir pay sahibi. Aslında yıllardan beri taraftarımız gerçekten inanılmaz bir sevgi yumağı oluşturdu. Dünyanın en büyük şehir takımı olduğumuzu bence tüm dünyaya gösterdik.
HEDEFİMİZ GELECEK SEZON DA ŞAMPİYONLUK
Şahsen kendi adıma konuşuyorum bunu bu sevginin bize yaşatılan bu gururun hiçbir maddi karşılığı yok. Bunun karşılığı olarak taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Stadımızı ve Olimpiyat Stadı'nu doldurdular. Bunları gördükçe bizim sorumluluğumuz daha da artıyor. Bunun bilincindeyiz, farkındayız. Taraftarımızı mutlu etmek için geçen yıl yaptığımız gibi yine başta başkanımız, Abdullah hocamızla beraber gerekli çalışmalarımızı yaptık, tüm hazırlıklarımız tamam. Trabzonspor'u bundan sonra layık olduğu gibi yani taraftarımıza layık olduğu bütün sevinçleri, heyecanları yaşatmak istiyoruz. Onlar da bize teveccüh gösterdi, sevdi ve inandı. Bu yıl da inşallah hep beraber taraftarımız ile camiamız ile 9'uncu şampiyonluğunu kutlayacağız. Tek amacımız tek hedefimiz bu.
RAHAT BİR ŞEKİLDE ŞAMPİYON OLDUK
Trabzonspor taraftarları yıllardır gelen işte kupalarının çalınması diyeyim, bunu açık açık söylüyorum, başına gelen kaybedilen şampiyonluklar diyeyim, hep bir sıkıntıların içerisinden geçtiği için herkesin kafasında hani acaba diye bir soru vardı. Biz de yönetim kurulu olarak, hocamıza sürekli bunu anlattık. Sakin olmalıyız, problem yok sorun yok, çok rahat bir şampiyonluk yaşayacağız diye. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde şampiyon olduk. 20 puanla gelen puan farkından bahsediyoruz. İşte 15'e düştü 13'lere düştü şu an herhalde 11 puanla öndeyiz... İnşallah daha yüksek puan farkı ile sezonu tamamlayacağız.