İspanya devi Atletico Madrid Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo'ya kancayı taktı

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Miguel Crespo ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 6 aydır Portekizli yıldızı çok yakından takip eden Atletico Madrid'in ilgisi de giderek büyüyor. İspanya'da yayın yapan birçok medya organı Atletico'nun kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağını belirtiyor. Teknik direktör Diego Simeone'nin Miguel Crespo'yu çok beğendiği ve İspanyol devinin yapacağı teklifin 15 milyon Euro olacağı da iddialar arasında. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı bir açıklamada Crespo için devre arasında çok ciddi bir teklif aldıklarını ve yıldız futbolcuyu satıp satmama konusunda ikilem yaşadıklarını belirtmişti. Yeni sezonda kuracağı iddialı kadro için kaynak yaratmak zorunda olan Sarı-Lacivertli yönetimin Crespo için gelecek 15 milyon Euro'luk bir teklifi geri çevirmesinin çok zor olacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe sezon başında Estoril'den transfer ettiği Portekizli futbolcu için sadece 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
SEFEROVİC İÇİN BİR DAHA
Jesus'u teknik direktörlük koltuğuna oturtmaya hazırlanan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar hız kazandı. Jesus'un Benfica'dan öğrencisi olan Haris Seferovic'i istemesi sonrası harekete geçen Sarı-Lacivertliler pazarlıklarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre Başkan Ali Koç çok yakın arkadaşı olan İsviçreli yıldızın menajeri Fali Ramadan ile birkez daha görüştü. Görüşmenin olumlu geçtiği ve Seferovic'in Fenerbahçe'ye gelmek istediği belirlendi.
ISAAK TOURE İDDİASI
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Yabancı kaynaklara göre Sarı-Lacivertliler, Le Havre forması giyen genç stoper Souleymane Isaak Toure ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin genç oyuncu için Fransız ekibi ile ilk teması sağladığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. 19 yaşındaki oyuncu 2 metre 4 santimlik boyuyla dikkat çekiyor. Hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çeken Toure geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor. Geçen yıl Le Havre'nin A Takımı'na yükselen Toure'nin güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro... Fenerbahçe'nin ilgilendiği genç yıldız bu sezon 17 maçta forma giydi.