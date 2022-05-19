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    İspanya devi Atletico Madrid Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo'ya kancayı taktı

    İspanyol basını, yaklaşık 6 aydır Portekizli futbolcuyu yakındna izleyen Atletico Madrid’in Fenerbahçe’ye 15 milyon Euro’luk teklif yapmaya hazlıarndığını yazdı. İşte sizler için derlediğimiz 19 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Crespo’ya 15 milyon Euro

    Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Miguel Crespo ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 6 aydır Portekizli yıldızı çok yakından takip eden Atletico Madrid'in ilgisi de giderek büyüyor. İspanya'da yayın yapan birçok medya organı Atletico'nun kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağını belirtiyor. Teknik direktör Diego Simeone'nin Miguel Crespo'yu çok beğendiği ve İspanyol devinin yapacağı teklifin 15 milyon Euro olacağı da iddialar arasında. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı bir açıklamada Crespo için devre arasında çok ciddi bir teklif aldıklarını ve yıldız futbolcuyu satıp satmama konusunda ikilem yaşadıklarını belirtmişti. Yeni sezonda kuracağı iddialı kadro için kaynak yaratmak zorunda olan Sarı-Lacivertli yönetimin Crespo için gelecek 15 milyon Euro'luk bir teklifi geri çevirmesinin çok zor olacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe sezon başında Estoril'den transfer ettiği Portekizli futbolcu için sadece 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.



    SEFEROVİC İÇİN BİR DAHA
    Jesus'u teknik direktörlük koltuğuna oturtmaya hazırlanan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar hız kazandı. Jesus'un Benfica'dan öğrencisi olan Haris Seferovic'i istemesi sonrası harekete geçen Sarı-Lacivertliler pazarlıklarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre Başkan Ali Koç çok yakın arkadaşı olan İsviçreli yıldızın menajeri Fali Ramadan ile birkez daha görüştü. Görüşmenin olumlu geçtiği ve Seferovic'in Fenerbahçe'ye gelmek istediği belirlendi.



    ISAAK TOURE İDDİASI
    Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Yabancı kaynaklara göre Sarı-Lacivertliler, Le Havre forması giyen genç stoper Souleymane Isaak Toure ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin genç oyuncu için Fransız ekibi ile ilk teması sağladığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. 19 yaşındaki oyuncu 2 metre 4 santimlik boyuyla dikkat çekiyor. Hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çeken Toure geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor. Geçen yıl Le Havre'nin A Takımı'na yükselen Toure'nin güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro... Fenerbahçe'nin ilgilendiği genç yıldız bu sezon 17 maçta forma giydi.



        CENK TOSUN'U İSTERİM!
        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Transferle ilgili konuşan Çebi, "Cenk Tosun bizim evladımız. Onunla ben görüştüm ancak ücret konusunda aramızda çok büyük fark var. İster miyim? Kendi şartlarımda evet" dedi. Ahmet Nur Çebi, "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a oynamak istediğini söyledi ama 28 yaşında, bizim planlamamıza göre yaşlı. Söyledikleri için teşekkür ederim. Bakalım, belki gündemimize alabiliriz" açıklamasını yaptı. Çebi, "TFF seçimi var. Hatta bu dönemde TFF'nin bütün kurullarına sesleniyorum: İstifa edin. Hepsi taraflı, Tahkim ve PFDK dahil hepsi taraflı. Bu fırsattır. Hakemleri değiştirelim ve kurulları değiştirelim" dedi.



        YİNE YENİDEN HALİL AKBUNAR!
        Trabzonspor'un gelecek sezonki transfer planlamasında yabancı oyuncu transfer planlamasının yanı sıra yerli oyuncu planlaması da önemli bir yer tutuyor. Trabzonspor bu doğrultuda geçtiğimiz sezon da transferi için çaba sarf edilen ancak kadroya katılamayan Halil Akbunar'ı yeniden gündemine aldı. Göztepe'nin sembol isimlerinden olan ve takımı küme düşme mücadelesinde yalnız bırakmayan kanat oyuncusunun kulübüyle bir görüşme yaparak ayrılma sürecini değerlendireceği öğrenildi.



        NELSSON'A SON TALİP VALENCİA
        Galatasaray'da sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Victor Nelsson'a ilgi artıyor. İspanyol basını, bir süredir Sevilla'nın transfer gündeminde yer alan Danimarkalı stoper için bir başka La Liga ekibi Valencia'nın da düğmeye bastığını yazdı. Haberde, Valencia'nın uzun süredir Nelsson'u takip ettiği ve önümüzdeti günlerde resmi teklif yapabileceği belirtildi.



            ANADOLU EFES FİNAL İÇİN PARKEYE ÇIKIYOR
            THY EuroLeague yarı final maçında Anadolu Efes, bugün Olympiacos ile karşılaşacak. Belgrad'daki maç saat 19.00'da başlayacak. Zorlu maçtan galip ayrılan takım, Barcelona-Real Madrid eşleşmesinin galibi ile 21 Mayıs Cumartesi günü oynanacak finalde Avrupa'nın en büyüğü olmak için karşı karşıya gelecek.



            AVRUPA LİGİ FRANKFURT'UN
            UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu Eintracht Frankfurt oldu... İspanya'nın Sevilla kentinde oynanan final maçında normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçın neticesinde penaltılarla Rangers'ı 5-4 mağlup eden Frankfurt. Avrupa Ligi'nin şampiyonu olmayı başardı. Maçta normal süre içinde Rangers 57. dakikada Aribo ile 1-0 öne geçti. Frankfurt 69'da Borre ile skora denge getirdi ve maç uzatmaya gitti. Frankfurt'un Avrupa Ligi şampiyonu olması ile ise Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemeden katılma şansı sona erdi. Sarı-Lacivertliler, Rangers'ın kupayı kazanamaması sonrası Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.

            FENERBAHÇE VE BURSA YARI FİNAL İÇİN SAHADA
            ING Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi 3. ve son maçında bugün Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek. Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

            CSKA'DAN YUSUF KARARI
            Rus basını, CSKA Moskova'nın Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı'nın yükselen formuna rağmen 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını iddia etti.

            MİAMİ 1-0 ÖNE GEÇTİ
            NBA'de Doğu Konferansı final serisi ilk maçında Miami Heat, sahasında Boston Celtics'i 118-107 yenerek seride 1-0 öne geçti. Heat'te Jimy Butler, 41 sayı ile maçın yıldızı oldu.

            RUS SPORCUYA MEN!
            Uluslararası Cimnastik Federasyonu üzerinde savaş yanlısı sembol "Z" kullanması nedeniyle soruşturma açtığı Rus sporcu İvan Kuliak'a 1 yıl men cezası verdi

            FENER'E VOLKAN BAYARSLAN
            Süper Lig'de 38. ve son haftanın hakemleri dün açıklandı. Cumartesi oynanacak olan ve Fenerbahçe için kritik olan Yeni Malatyaspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

            ERTUĞRUL HAMLESİ
            Kasımpaşa'nın kalecisi Ertuğrul Taşkıran, Galatasaray'ın gündemine girdi. Menajer Erkut Söğüt, "Galatasaray, Ertuğrul'un transfer koşullarını sordu. Bir fikir teatisi oldu. Fenerbahçe de Ertuğrul'le ilgileniyor" dedi.

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            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Spor İspanya devi Atletico Madrid Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo'ya kancayı taktı
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