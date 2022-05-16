Trabzonspor şampiyonluk kupasını bu kez de İstanbul'da kaldırdı

3 PUANI NWAKAEME GETİRDİ
Trabzon'u galibiyete taşıyan golleri 19. dakikada İbrahim Öztürk (k.k) ve 84. dakikada penaltıdan Anthony Nwakaeme attı. Altay'ın tek golü ise 70. dakikada Martin Rodriguez'den geldi.
3 PUANI NWAKAEME GETİRDİ
Trabzon'u galibiyete taşıyan golleri 19. dakikada İbrahim Öztürk (k.k) ve 84. dakikada penaltıdan Anthony Nwakaeme attı. Altay'ın tek golü ise 70. dakikada Martin Rodriguez'den geldi.
AVCI: TARİH BİZİ YAZACAK
Başarılı teknik adam, "Camiamıza hayırlı olsun . Tarih 'Şampiyon Trabzonspor' yazacak" dedi. Şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan teknik direktör Abdullah Avcı, Altay maçı sonrası duygularını paylaştı. Başarılı hoca, "Harika bir sezon geçti bizim adımıza. Birçok 'en'leri yaptık. En uzun süre lider kalan takım olduk. Kimseyi yanımıza yaklaştırmadık. Tekrar camiaya hayırlı olsun. Önümüzdeki hafta yarış bitecek ama hayat yeni hedeflerle başlayacak" ifadelerini kullandı. En büyük hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu da belirten Avcı, "Transfer çalışmaları başladı. Planlar da sadece transfer üzerinden olmuyor. Ben kulüplerimizin ve Trabzonspor gibi kulübün her seferinde daha büyük bir organizasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
EN BÜYÜK COŞKUYU YİNE O YAŞADI
Kariyerindeki ilk şampiyonluğu Trabzonspor forması altında yaşayan Marek Hamsik'in coşkusu yine görülmeye değerdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından eline şampiyonluk kupasını alan ve tribünleri dolaşan tecrübeli futbolcu, "Müthiş bir atmosfer. Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için çok şanslıyız" diye konuştu.