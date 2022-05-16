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    Trabzonspor şampiyonluk kupasını bu kez de İstanbul'da kaldırdı

    İki hafta önce şampiyonluğunu resmen ilan Bordo-Mavililer dün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 75 bin taraftarının önünde Altay'ı 2-1 yendi Trabzonspor, İbrahim (k.k) ve Nwakaeme'nin golleriyle rakibini devirirken, şampiyonluk kupası bir kez daha Bordo-Mavililer'in elinde yükseldi...

    Olimpiyat şampiyonu

    Müthiş bir performansın ardından Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor kutlamalara devam ediyor. Dün 37. hafta maçında Altay ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Bordo-Mavililer 70 bini aşkın taraftarının önünde rakibini 2-1 mağlup etti.



    3 PUANI NWAKAEME GETİRDİ
    Trabzon'u galibiyete taşıyan golleri 19. dakikada İbrahim Öztürk (k.k) ve 84. dakikada penaltıdan Anthony Nwakaeme attı. Altay'ın tek golü ise 70. dakikada Martin Rodriguez'den geldi.



    İSTANBUL DA BORDO-MAVİ OLDU
    Maçın bitiş düdüğüyle beraber Olimpiyat Stadı'nda büyük bir coşku yaşandı. Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluk kupasıyla tek tek tribünleri dolaşırken, İstanbul'da her yer Bordo-Mavi oldu.



        KUPA BİR KEZ DAHA HAVADA
        Önceki gün Akyazı'da şampiyonluk kupasını kaldıran Trabzonspor dün de İstanbul'daki taraftarının önünde benzer bir coşku yaşadı. "Bize her yer Trabzon" sloganı adeta ete kemiğe büründü.



        AVCI: TARİH BİZİ YAZACAK
        Başarılı teknik adam, "Camiamıza hayırlı olsun . Tarih 'Şampiyon Trabzonspor' yazacak" dedi. Şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan teknik direktör Abdullah Avcı, Altay maçı sonrası duygularını paylaştı. Başarılı hoca, "Harika bir sezon geçti bizim adımıza. Birçok 'en'leri yaptık. En uzun süre lider kalan takım olduk. Kimseyi yanımıza yaklaştırmadık. Tekrar camiaya hayırlı olsun. Önümüzdeki hafta yarış bitecek ama hayat yeni hedeflerle başlayacak" ifadelerini kullandı. En büyük hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu da belirten Avcı, "Transfer çalışmaları başladı. Planlar da sadece transfer üzerinden olmuyor. Ben kulüplerimizin ve Trabzonspor gibi kulübün her seferinde daha büyük bir organizasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



        EN BÜYÜK COŞKUYU YİNE O YAŞADI
        Kariyerindeki ilk şampiyonluğu Trabzonspor forması altında yaşayan Marek Hamsik'in coşkusu yine görülmeye değerdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından eline şampiyonluk kupasını alan ve tribünleri dolaşan tecrübeli futbolcu, "Müthiş bir atmosfer. Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için çok şanslıyız" diye konuştu.

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