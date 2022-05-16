Trabzonspor şampiyonluk kupasını bu kez de İstanbul'da kaldırdı





AVCI: TARİH BİZİ YAZACAK

Başarılı teknik adam, "Camiamıza hayırlı olsun . Tarih 'Şampiyon Trabzonspor' yazacak" dedi. Şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan teknik direktör Abdullah Avcı, Altay maçı sonrası duygularını paylaştı. Başarılı hoca, "Harika bir sezon geçti bizim adımıza. Birçok 'en'leri yaptık. En uzun süre lider kalan takım olduk. Kimseyi yanımıza yaklaştırmadık. Tekrar camiaya hayırlı olsun. Önümüzdeki hafta yarış bitecek ama hayat yeni hedeflerle başlayacak" ifadelerini kullandı. En büyük hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu da belirten Avcı, "Transfer çalışmaları başladı. Planlar da sadece transfer üzerinden olmuyor. Ben kulüplerimizin ve Trabzonspor gibi kulübün her seferinde daha büyük bir organizasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.