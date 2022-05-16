Seriyi 3-0 yapan Fenerbahçe Safiport mutlu sona ulaşarak şampiyon oldu





ÇAYKUR RİZESPOR SİVAS'I KONUK EDİYOR

Süper Lig'in 37. haftasının kapanış gününde bugün 1 maç daha oynanacak. Küme düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor, saat 20.00'de Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.



ASLAN'IN KONUĞU ADANA DEMİRSPOR

Süper Lig'de 37. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Adana Demirspor'u saat 20.00'de konuk edecek. Maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak.



MARCAO TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray, Adana Demirspor ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Marcao, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Alpaslan Öztürk ve Omar takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı.



MOTOGP'DE 7. AYAĞI BASTİANİNİ KAZANDI

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Fransa Grand Prix'sinde, Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini kazandı. Avustralyalı Jack Miller ikinci, Aleix Espargaro ise 3. sırayı aldı.



BOKSTA İKİ ÇEYREK FİNAL

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Cezayir'den Roumaysa Boualam'ı 5-0 yendi ve çeyrek finale çıktı. 66 kiloda ise Busenaz Çakıroğlu, çeyrek finale çıkmayı başardı.



ANTALYASPOR'DAN SERİYE DEVAM

Süper Lig'in flaş takımı Antalyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 yendi. Akdeniz ekibi böylelikle teknik direktörü Nuri Şahin ile yenilmezlik serisini 15'e çıkardı. Antalyaspor bu periyotta 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak 35 puan topladı.



BAŞAKŞEHİR GİRESUN'A TAKILDI

Süper Lig'i 4. sırada bitirerek Avrupa Kupalarına katılma vizesi almayı hedefleyen Başakşehir, Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 45+2'de Okaka ile öne geçen İstanbul ekibi, 72'de Perez'in golüne engel olamadı. 4. sırada bulunan Başakşehir, son haftaya avantajını koruyarak girdi.



ALANYASPOR 3 ATTI 3 ALDI

Avrupa Kupaları'na katılmak için 4. sıradaki Başakşehir'i takip eden Aytemiz Alanyaspor 37. hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Başakşehir ile puan farkını 1'e indirerek son haftaya umudunu taşımayı bildi. Alanyaspor'a Gaziantep karşısında galibiyeti getiren golleri Diedhiou, Eduardo ve Candeias kaydetti.



FENERBAHÇE'YE SUAREZ MÜJDESİ

İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Luis Suarez konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid kulübü, Uruguaylı yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Bu gelişme taraftarları çok heyecanlandırdı.

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