Seriyi 3-0 yapan Fenerbahçe Safiport mutlu sona ulaşarak şampiyon oldu

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 3-0'la geçti ve üst üste dördüncü, toplamda 16. şampiyonluğunu elde etti. Kanarya serinin 3. maçında dün rakibini 97-71 yendi. Satou Sabally 22, Mc Bride 19 sayıyla galibiyetin milarları oldular Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçe Safiport'tan Satou Sabally oldu. Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupası ve madalyalarını, TBF Başkan Vekili Ömer Onan verdi.
DURSUN ÖZBEK ADAY OLUYOR
G.Saray'da 11 Haziran'da yapılacak olan genel kurul için eski başkanlardan Dursun Özbek'in adaylık başvurusu yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Mevcut adaylardan Metin Öztürk'ün adaylıktan çekilerek Dursun Özbek'in listesine gireceği Ali Yüce, İsmail Sarıkaya ve Erden Timur'un Özbek'in ekibinde yar alacağı belirtiliyor.
FENERBAHÇE BEKO'NUN 100'Ü GÜLDÜ
ING Basketbol Ligi çeyrek finalinde F.Bahçe Beko evinde Bursa'yı 100-87 yenerek seride 1-0 öne geçti. De Colo 27 sayı atarken, Vesely ilk yarıda diskalifiye oldu. ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 100-87 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı serinin ikinci müsabakası, yarın Bursa'da oynanacak. Maçın büyük bölümünde çekişme yaşanırken Sarı-Lacivetliler, son periyotta maçı kopartmayı başardı. Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Booker 15, Melih Mahmutoğlu 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.