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    Seriyi 3-0 yapan Fenerbahçe Safiport mutlu sona ulaşarak şampiyon oldu

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 97-71 yenen Fenerbahçe Safiport üst üste 4, toplamda 16. kez şampiyon oldu. İşte sizler için derlediğimiz 16 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Potanın kraliçesi

    Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 3-0'la geçti ve üst üste dördüncü, toplamda 16. şampiyonluğunu elde etti. Kanarya serinin 3. maçında dün rakibini 97-71 yendi. Satou Sabally 22, Mc Bride 19 sayıyla galibiyetin milarları oldular Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçe Safiport'tan Satou Sabally oldu. Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupası ve madalyalarını, TBF Başkan Vekili Ömer Onan verdi.



    DURSUN ÖZBEK ADAY OLUYOR
    G.Saray'da 11 Haziran'da yapılacak olan genel kurul için eski başkanlardan Dursun Özbek'in adaylık başvurusu yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Mevcut adaylardan Metin Öztürk'ün adaylıktan çekilerek Dursun Özbek'in listesine gireceği Ali Yüce, İsmail Sarıkaya ve Erden Timur'un Özbek'in ekibinde yar alacağı belirtiliyor.



    FENERBAHÇE BEKO'NUN 100'Ü GÜLDÜ
    ING Basketbol Ligi çeyrek finalinde F.Bahçe Beko evinde Bursa'yı 100-87 yenerek seride 1-0 öne geçti. De Colo 27 sayı atarken, Vesely ilk yarıda diskalifiye oldu. ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 100-87 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı serinin ikinci müsabakası, yarın Bursa'da oynanacak. Maçın büyük bölümünde çekişme yaşanırken Sarı-Lacivetliler, son periyotta maçı kopartmayı başardı. Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Booker 15, Melih Mahmutoğlu 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.



        BURSA'DA BÜYÜK ÖFKE
        2010'da Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor'un TFF 2. Lig'e düşmesine tepkiler devam ediyor. Şampiyon kadroda yer alan Sercan Yıldırım, "Utanın. Yazıklar olsun" derken, Oza nİpek, "Bütün yaptıklarımızı yıktınız" ifadesini kullandı. TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'da şampiyonluk kadrosunun önemli isimleri yaşananlara tepki gösterdi. Sercan Yıldırım, Yanlış transferler, havaya giden paralar... Bursaspor'u bu hale getirenler utanın! Yazıklar olsun" mesajını attı. Ozan İpek ise "El birliği ile başardınız! Bütün yaptıklarımızı yıktınız" dedi.



        KONYASPOR HATA YAPMADI
        Fenerbahçe'yi takip eden 3. sıradaki Konyaspor, ligin 37. hafta maçında sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Yeşil-Beyazlılar son maça girilirken 2. sıradaki Fenerbahçe ile farkı 3 puana indirse de ikili averajının eşit olduğu rakibine genel averajda 9 gol geride olması sebebiyle Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı mucizelere kaldı. Konyaspor'a Hatay karşısında galibiyeti getiren golleri Bytyqi, Michalak ve Ahmed Hassan kaydetti. Hatayspor'un tek golü ise El Kaabi'nin penaltısıyla geldi.



        ÇAYKUR RİZESPOR SİVAS'I KONUK EDİYOR
        Süper Lig'in 37. haftasının kapanış gününde bugün 1 maç daha oynanacak. Küme düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor, saat 20.00'de Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.

        ASLAN'IN KONUĞU ADANA DEMİRSPOR
        Süper Lig'de 37. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Adana Demirspor'u saat 20.00'de konuk edecek. Maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak.

        MARCAO TAKIMLA ÇALIŞTI
        Galatasaray, Adana Demirspor ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Marcao, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Alpaslan Öztürk ve Omar takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı.

        MOTOGP'DE 7. AYAĞI BASTİANİNİ KAZANDI
        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Fransa Grand Prix'sinde, Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini kazandı. Avustralyalı Jack Miller ikinci, Aleix Espargaro ise 3. sırayı aldı.

        BOKSTA İKİ ÇEYREK FİNAL
        Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Cezayir'den Roumaysa Boualam'ı 5-0 yendi ve çeyrek finale çıktı. 66 kiloda ise Busenaz Çakıroğlu, çeyrek finale çıkmayı başardı.

        ANTALYASPOR'DAN SERİYE DEVAM
        Süper Lig'in flaş takımı Antalyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 yendi. Akdeniz ekibi böylelikle teknik direktörü Nuri Şahin ile yenilmezlik serisini 15'e çıkardı. Antalyaspor bu periyotta 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak 35 puan topladı.

        BAŞAKŞEHİR GİRESUN'A TAKILDI
        Süper Lig'i 4. sırada bitirerek Avrupa Kupalarına katılma vizesi almayı hedefleyen Başakşehir, Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 45+2'de Okaka ile öne geçen İstanbul ekibi, 72'de Perez'in golüne engel olamadı. 4. sırada bulunan Başakşehir, son haftaya avantajını koruyarak girdi.

        ALANYASPOR 3 ATTI 3 ALDI
        Avrupa Kupaları'na katılmak için 4. sıradaki Başakşehir'i takip eden Aytemiz Alanyaspor 37. hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Başakşehir ile puan farkını 1'e indirerek son haftaya umudunu taşımayı bildi. Alanyaspor'a Gaziantep karşısında galibiyeti getiren golleri Diedhiou, Eduardo ve Candeias kaydetti.

        FENERBAHÇE'YE SUAREZ MÜJDESİ
        İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Luis Suarez konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid kulübü, Uruguaylı yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Bu gelişme taraftarları çok heyecanlandırdı.

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        Sevinç ve gurur bir arada ilk uçuşlar başladı
        Haberler Spor Seriyi 3-0 yapan Fenerbahçe Safiport mutlu sona ulaşarak şampiyon oldu
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