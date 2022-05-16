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    Şampiyon Trabzonspor İstanbul'da da gövde gösterisi yaptı

    Önceki gün 60 bin taraftarı ile evinde şampiyonluk kutlayan Kardeniz Fırtınası'nın Altay ile Olimpiyat Stadı'nda oynadığı karşılaşmada ise tribünlerde ayklaşık 75 bin taraftar vardı.

    Ona her yer Trabzon

    Yok böyle bir sevgi... 30 Nisan'da şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, o günden beri zaferini büyük bir coşkuyla kutluyor... Fırtına'nın önceki gün evinde düzenlediği şampiyonluk kutlamalarını yaklaşık 60 bin taraftar tribünlerden izledi.



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    Trabzon'dan 1100 km. uzaklıktaki İstanbul'da 75 bin kişi Olimpiyat Stadyumu'nu doldurdu. Bordo- Mavili taraftarlar takımlarına büyükt destek verdi.



    HATAY'DAN SONRA ALTAY'DAN DA ŞAMPİYONA BÜYÜK JEST
    Trabzonspor Altay maçına çıkarken alkışlandı. Bordo-Mavili takım sahaya çıkarken İzmir ekibinin futbolcuları örnek bir davranışa imza attı. Altaylı oyuncular sahaya çıkış tüneli önünde sıraya girerek Bordo-Mavili oyuncuları alkışladı. Trabzonsporlu yıldızla ise Altaylı oyunculara alkışla karşılık verdi. Bilindiği gibi Trabzonspor Hatayspor deplasmanında da rakip tarafından alkışlanmıştı.
        Sevinç ve gurur bir arada ilk uçuşlar başladı
        Haberler Spor Şampiyon Trabzonspor İstanbul'da da gövde gösterisi yaptı
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