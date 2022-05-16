Galatasaray - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE! GS - Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Mohamed, 7 maçtır boş geçiyor

Aslan'ın golcüsü Mostafa Mohamed, çıktığı son 7 lig maçında gol sevinci yaşayamadı. Bu anlamda bugün de Adana Demirspor karşısında ilk 11'de başlayacak olan Mısırlı, gol sevinci yaşamak istiyor. 24 yaşındaki santrforun, daha önce ligde üst üste sekiz karşılaşmayı boş geçtiği bir dönem olmadı.

Cim Bom'dan 7'de7!

Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'u konuk ettiği son 7 maçta rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu. Cim Bom, bu süreçte oynadığı tüm karşılaşmaların tamamını kazandı. Aslan, rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.