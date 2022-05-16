Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.05.2022 18:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2022 18:17
    ABONE OL

    Galatasaray - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE! GS - Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar bu sezon son kez Nef Stadı’nda oynayacağı maçı kazanıp taraftarlarına galibiyetle veda etmenin peşinde olacak. Taraftarlar maçın yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. İşte Galatasaray - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE! GS - Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri haberimizde!

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE!

    Galatasaray ve Adana Demirspor için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu akşam GS ve Adana karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Galatasaray - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE! GS - Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri!

    Galatasaray - Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mohamed

    Adana Demirspor: Muric, İsmail, Samet, Tayyib, Rassoul, Gökhan, Sinan, Belhanda, Bjarnason, Yunus, Balotelli

    MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ!

    Mohamed, 7 maçtır boş geçiyor

    Aslan'ın golcüsü Mostafa Mohamed, çıktığı son 7 lig maçında gol sevinci yaşayamadı. Bu anlamda bugün de Adana Demirspor karşısında ilk 11'de başlayacak olan Mısırlı, gol sevinci yaşamak istiyor. 24 yaşındaki santrforun, daha önce ligde üst üste sekiz karşılaşmayı boş geçtiği bir dönem olmadı.

    Cim Bom'dan 7'de7!

    Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'u konuk ettiği son 7 maçta rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu. Cim Bom, bu süreçte oynadığı tüm karşılaşmaların tamamını kazandı. Aslan, rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

        Demir'in yüzü İstanbul'da gülmüyor

        Mavi Şimşekler, İstanbul takımlarına karşı gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yarattı. Adana Demir, İstanbul'da oynadığı son 24 Süper Lig maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabildi. Adana temsilcisi, kalan 23 karşılaşmada ise 3 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

        3 futbolcu sınırda

        Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Patrick van Aanholt ve Ryan Babel sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde 38. haftada deplasmandaki Antalyaspor maçında görev alamayacak.

        İç sahada 6 kez kaybetti

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 18 karşılaşma çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet alabildi. Aslan 3 kez berabere kalırken, 6 kez de rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray evinde son olarak Sivasspor ile karşılaştı ve öne geçmesine rağmen 3-2'lik skorla kaybetti. Aslan, Adana Demirspor karşılaşmasıyla bu sezon evindeki son maçını oynayacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tunceli’de polise taş atan HDP’li vekiller hakkında suç duyurusu! Alican Önlü...
        Haberler Spor Galatasaray - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE! GS - Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
            SON DAKİKA