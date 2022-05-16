Galatasaray - Adana Demirspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.
Galatasaray - Adana Demirspor maçı 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.
Galatasaray - Adana Demirspor maçı 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
GALATASARAY 18 GALİBİYET ALDI
Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor, bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 galibiyet alırken; Adana Demirspor da 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maç ise beraberlikle bitti.
Galatasaray'ın attığı 56 gole, Adana Demirspor 29 golle karşılık verdi
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ 11'LERİ
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Halil, Berkan, Babel, Kerem, Gomis
Adana Demirspor: Muric, Tayyip, Samet, İsmaıl, Rassoul, Sinan, Belhanda, Bjarnason, Gökhan, Balotelli, Yunus