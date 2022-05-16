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    • Spor
    • 16.05.2022 18:09
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    • 16.05.2022 18:50
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    Galatasaray - Adana Demirspor | CANLI ANLATIM

    Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Galatasaray'ın mutlak 3 puan hedefiyle çıkacağı maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Galatasaray - Adana Demirspor | CANLI

    Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.

    GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


    Galatasaray - Adana Demirspor maçı 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

        GALATASARAY 18 GALİBİYET ALDI


        Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor, bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 galibiyet alırken; Adana Demirspor da 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maç ise beraberlikle bitti.

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