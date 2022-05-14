Sürpriz teklif! Djaniny Semedo için Trabzonspor'un kapısını çaldılar

10 GOL 3 ASİST YAPTI

Bu sezon 28 Süper Lig maçında 10 gol ve 3 asiste imza atan Djaniny'nin güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro. Tecrübeli oyuncu için bugüne kadar 13.7 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.