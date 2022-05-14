Bright Osayi-Samuel’e üçlü kıskaç! Premier Lig ekipleri Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Bright Osayi-Samuel'e İngiliz kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Ada basınında yer alan haberde West Ham, Southampton ve Brentford'un Nijeryalı futbolcu için devrede olduğu kaydedildi.
Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, İngiltere'de transfer piyasasının gündeminden düşmüyor. Sarı-Lacivertliler'in geçtiğimiz sezonun devre arasında Championship takımlarından QPR'dan500 bin Euro karşılığında transfer ettiği Nijeryalı futbolcunun, Premier Lig ekiplerinden West Ham, Southampton ve Brentford'un gündeminde olduğu Ada basınında yer aldı.
Futbol Insider isimli futbol sitesinde yer alan haberde West Ham, Southampton ve Brentford'un Osayi-Samuel için devrede olduğu ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye teklif yapabileceği kaydedildi.