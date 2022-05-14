Bright Osayi-Samuel’e üçlü kıskaç! Premier Lig ekipleri Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede

Fenerbahçe'nin ise adı birçok İngiliz kulübü ile anılan 24 yaşındaki oyuncu için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı öne sürülüyor.

West Ham, Southampton ve Brentford'un talip olduğu belirtilen Osayi-Samuel'in şu an Corintians'ı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın da transfer listesinde olduğu sosyal medyaya sızmıştı.