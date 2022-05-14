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    • Spor
    • 14.05.2022 13:20
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    • 14.05.2022 13:25
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    Bright Osayi-Samuel’e üçlü kıskaç! Premier Lig ekipleri Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede

    Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin yıldız ismi Bright Osayi-Samuel için Premier Lig'den 3 takımın devrede olduğu bildirildi. Osayi ile ilgili yer alan haberde Nijeryalı futbolcunun bu sezon sağ bekte forma giymeye başladıktan sonra etkileyici bir performans ortaya koyduğu belirtildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Osayi-Samuel’e üçlü kıskaç!

    Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Bright Osayi-Samuel'e İngiliz kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Ada basınında yer alan haberde West Ham, Southampton ve Brentford'un Nijeryalı futbolcu için devrede olduğu kaydedildi.

    Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, İngiltere'de transfer piyasasının gündeminden düşmüyor. Sarı-Lacivertliler'in geçtiğimiz sezonun devre arasında Championship takımlarından QPR'dan500 bin Euro karşılığında transfer ettiği Nijeryalı futbolcunun, Premier Lig ekiplerinden West Ham, Southampton ve Brentford'un gündeminde olduğu Ada basınında yer aldı.

    Futbol Insider isimli futbol sitesinde yer alan haberde West Ham, Southampton ve Brentford'un Osayi-Samuel için devrede olduğu ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye teklif yapabileceği kaydedildi.

        Fenerbahçe'nin ise adı birçok İngiliz kulübü ile anılan 24 yaşındaki oyuncu için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı öne sürülüyor.

        West Ham, Southampton ve Brentford'un talip olduğu belirtilen Osayi-Samuel'in şu an Corintians'ı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın da transfer listesinde olduğu sosyal medyaya sızmıştı.

        Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gözüken Osayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarlarda 42 maça çıktı. 2 gol atıp 5 de asist yaptı.

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