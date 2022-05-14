Katar'dan teklifler gelse de kaptan Mesut Özil'in ilk hedefi Fenerbahçe!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı kalan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mesut Özil'e Katar ve ABD'den önemli teklifler olmasına rağmen öncelikli hedefinin Fenerbahçe'de kalmak olduğu öğrenildi. Yıldız futbolcunun bu düşüncesini yönetime ilettiği, yönetimin de kararı yeni teknik adama bırakma kararını verdiği bildirildi.

Yıldız futbolcunun kadro dışı kalmasına rağmen gerek teknik ekip gerekse de yönetim hakkında konuşmayarak olumlu puan topladığı da gelen haberler arasında. Mesut Özil'in yakın çevresine sıkı çalışarak Fenerbahçe'ye güçlü bir şekilde dönmek istediğini söylediği ifade ediliyor. Eğer yeni teknik adamla birlikte Mesut Özil'in affı söz konusu olmazsa yıldız futbolcu kariyerine devam etmek için önüne gelen seçeneklere yönelecek.