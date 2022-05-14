Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Katar'dan teklifler gelse de kaptan Mesut Özil'in ilk hedefi Fenerbahçe!

    Mesut Özil’e Katar ve ABD’den ciddi teklifler olmasına rağmen yıldız futbolcunun ilk hedefi Fenerbahçe’de devam etmek. Yönetim ise kararı yeni teknik adam bırakmış durumda.

    Kaptan Mesut’un ilk hedefi Fenerbahçe!

    Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı kalan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mesut Özil'e Katar ve ABD'den önemli teklifler olmasına rağmen öncelikli hedefinin Fenerbahçe'de kalmak olduğu öğrenildi. Yıldız futbolcunun bu düşüncesini yönetime ilettiği, yönetimin de kararı yeni teknik adama bırakma kararını verdiği bildirildi.

    Yıldız futbolcunun kadro dışı kalmasına rağmen gerek teknik ekip gerekse de yönetim hakkında konuşmayarak olumlu puan topladığı da gelen haberler arasında. Mesut Özil'in yakın çevresine sıkı çalışarak Fenerbahçe'ye güçlü bir şekilde dönmek istediğini söylediği ifade ediliyor. Eğer yeni teknik adamla birlikte Mesut Özil'in affı söz konusu olmazsa yıldız futbolcu kariyerine devam etmek için önüne gelen seçeneklere yönelecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı
    Haberler Spor Katar'dan teklifler gelse de kaptan Mesut Özil'in ilk hedefi Fenerbahçe!
        SON DAKİKA