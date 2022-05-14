Kartal’a Vida müjdesi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Beşiktaş yarın Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Domagoj Vida takımla çalışmalara başladı.

N'KOUDOU MİLLİ TAKIMDA

Fransa'nın alt yaş milli takımlarında 11 maça çıkan N'Koudou, yapılan görüşmelerin ardından Kamerun Milli Takımı'na davet aldı. Yıldız oyuncu böylece Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giyebilecek.

IŞIK KAAN SÜRPRİZİ

Yarın oynayacağı Adana Demir maçına hazırlanan Galatasaray'da savunma sıkınısı yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle Başakşehir deplasmanında forma giyemeyen Marcao'nun yarınki maça da yetişmesi beklenmiyor. Ayrıca Marcao'nun alternatifi olması beklenen Alpaslan'ın da sakatlığı var. Torrent'in formsuz olmasından dolayı Semih'in yerine Işık Kaan Arslan'ı tercih edebileceği belirtiliyor. Bu sezon Giresunspor maçında 11'de sahaya çıkan 21 yaşındaki futbolcu sakatlanarak 20. dakikada oyundan alınmıştı.

EFES'İ YENEN KARŞIYAKA SERİYİ 1-1'E GETİRDİ

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Pınar Karşıyaka sahasında Anadolu Efes'i 79-73 yenerek durumu 1-1'e getirdi. İzmir ekibinde 20'şer sayı kaydeden Michael Roll ve Taylor galibiyetin mimarı oldu. Efes'te ise Singleton 15 sayı üretti. Serinin 3. maçı yarın İstanbul'da oynanacak ve kazanan takım tur atlayacak.

ANTALYALI FERNANDO İÇİN HULL CİTY DEVREDE

Antalyaspor devre arasında kadrosuna kattığı Fernando ile yol ayrımına geldi. Brezilyalı yıldız için Hull City ve Suudi Arabistan'dan resmi teklif yapıldı. Akdeniz ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Fernando'nun 3 milyon Euro maaş beklentisi var. 30 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılması halinde Antalyaspor 1 milyon Euro gelir bekliyor.

ARDA TURAN VEDA EDECEK

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan'ın profesyonel futbol kariyerine nokta koyması bekleniyor. 35 yaşındaki futbolcunun yarın oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi sosyal medya hesaplarından jubile kararı ile ilgili açıklama yapacağı belirtiliyor. Arda Turan'ın Adana Demirspor önünde son kez Galatasaraylı taraftarların önüne çıkarak, çok uzun yıllar terlettiği formaya veda edeceği öğrenildi. Alınan bilgilere göre teknik direktör Domenec Torrent, Adana Demirspor maçının son bölümünde Arda'yı oyuna alacak ve Nef Stadı'nda duygusal bir veda yaşanacak.

MASADA VE SAHADA GÜÇLÜ OLACAĞIZ

Seçim öncesi sürpriz bir şekilde adaylığını açıklayan Fırat Develioğlu hedeflerini anlattı. Develioğlu, "Galatasaray'ın masada ve sahada güçlü olmasını vadediyorum. Başkanlığı alacağım ve Galatasaray'ın hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğim. Mevcut başkan adayları TFF'ye karşı mücadele koyabilecek hiçbir perspektif sergilemiyorlar" dedi.

ENSAR BRAHİC F.BAHÇE'DE!

Altyapı hamlelerini sürdüren Fenerbahçe, 17 yaşındaki Sırp forvet Ensar Brahic ile anlaşmaya vardı. Bu sezon Teleoptik U19 takımında forma giyen ve 5 kez ağları sarsan genç futbolcunun bonservisi Partizan'da bulunuyor. Brahic kısa süre içinde imzayı atacak.

SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO

Fenerbahçe, Karagümrük maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. İsmail Kartal yönetimindeki çalışma 1.5 saat sürdü. Sarı-Lacivertli ekipte Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe, Karagümrük maçının hazırlıklarını bugün tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girecek.

TOTTENHAM ZAM YAPACAK

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın gündeminde olan Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae için İngiliz ekibi zam yapmaya hazırlanıyor! İngiliz ekibi daha önce Fenerbahçe'nin kapısını 15 milyon Euro ile çalmış ancak Fener yönetimi bu teklifi geri çevirmişti. Tottenham'ın fiyatı 18 milyon Euro'ya çıkartacağı şimdiden İngiliz futbol sitelerinde yer almaya başladı.

CİTY AGÜERO'NUN HEYKELİNİ DİKTİ!

Manchester City, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu Arjantinli Sergio Agüero'yu, heykelini dikerek onurlandırdı. Etihad Stadı'nda yapılan açılış törenin ardından 34 yaşındaki eski futbolcunun heykelinin, eski takım arkadaşları Vincent Kompany ile David Silva'nın heykellerinin yanına yerleştirildiği belirtildi.

MİAMİ HEAT ADINI FİNALE YAZDIRDI

NBA'de Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı 99-90 yenerek Doğu Konferansı'nda finale kaldı. Heat'e galibiyeti getiren oyuncular 32 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 blokla Jimmy Butler ve 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle Max Strus oldu. PJ Tucker 12 sayı, Bam Adebayo 10 sayı, Tyler Herro 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

KAYSERİSPOR EVİNDE MALATYA'YI AĞIRLIYOR

Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran Kayserispor bugün ligde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da Kadir Has Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Kayserispor ligde topladığı 44 puanla 15. sırada yer alıyor. 20 puanlı Yeni Malatyaspor'un ise Süper Lig'den düşmesi kesinleşti. Kayseri ve Malatya arasında oynanan son 10 maçta iki takımın da 3'er galibiyeti var.