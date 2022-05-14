Fenerbahçe’de 5,4 milyon Euro'luk kiralık sorunu!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kiralık oyuncu krizi kapıda. Spor Toto Süper Lig'de son iki haftaya girilirken ikincilik için önemli bir avantajı olan ve bir yandan da gelecek sezonu planlayan Sarı-Lacivertliler transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yönetim ayrıca bu sezon başka takımlara kiralanan ve Fenerbahçe'ye dönüş hazırlığında olan futbolcuların durumlarını yakından takip ediyor.
Fenerbahçe'de bu sezon kiralık olarak gönderilen yüksek maliyetli isimler olan Ally Samatta, Steven Caulker, Max Meyer ve Mauricio Lemos'un sezon sonu Sarı-Lacivertliler'e geri dönmesi bekleniyor. Bu 4 futbolcu hem yabancı kontenjanı için hem de toplamdaki 5.4 milyon Euro'luk maliyetleri ile Fenerbahçe adına büyük bir sorun teşkil ediyor.
Samatta, Caulker, Meyer ve Lemos Fenerbahçe'de yeni sezon için de planlamanın içinde yer almazken, yönetim bu futbolcularla en az hasarla yolları ayırmanın yollarını arıyor.
Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralanan ve sezon sonu Fenerbahçe'ye dönmesine kesin gözüyle bakılan Ally Samatta bu 4 futbolcu içerisinde 2.5 milyon Euro'luk maaşı ile Sarı-Lacivertliler'e en çok zorluk çıkaracak isim gibi gözüküyor. Yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'ye döneceğini söyleyen Tanzanyalı forvet, takımda düşünülmüyor. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Samatta'nın yeniden başka bir takıma satılması ya da yeniden kiralanması hedefleniyor.