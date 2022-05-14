Fenerbahçe’de 5,4 milyon Euro'luk kiralık sorunu!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kiralık oyuncu krizi kapıda. Spor Toto Süper Lig'de son iki haftaya girilirken ikincilik için önemli bir avantajı olan ve bir yandan da gelecek sezonu planlayan Sarı-Lacivertliler transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetim ayrıca bu sezon başka takımlara kiralanan ve Fenerbahçe'ye dönüş hazırlığında olan futbolcuların durumlarını yakından takip ediyor.