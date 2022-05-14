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    • Spor
    • 14.05.2022 14:52
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    • 14.05.2022 14:56
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    Fenerbahçe’de 5,4 milyon Euro'luk kiralık sorunu!

    Süper Lig’de son iki haftaya girilirken ikinci sıra için önemli bir avantajı bulunan Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun planlaması için çaba harcıyor. Başka takımlarda kiralık olarak forma giyen ve sezon sonu Sarı-Lacivertliler’e geri dönecek olan Ally Samatta, Steven Caulker, Max Meyer ve Mauricio Lemos gibi isimler yönetimi hem yabancı kontenjanı hem de toplamda 5.4 milyon Euro’luk maliyetleri ile kulüp için önemli bir sorun teşkil ediyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de servet değerinde sorun! Özel Haber

    Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kiralık oyuncu krizi kapıda. Spor Toto Süper Lig'de son iki haftaya girilirken ikincilik için önemli bir avantajı olan ve bir yandan da gelecek sezonu planlayan Sarı-Lacivertliler transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Yönetim ayrıca bu sezon başka takımlara kiralanan ve Fenerbahçe'ye dönüş hazırlığında olan futbolcuların durumlarını yakından takip ediyor.

    Fenerbahçe'de bu sezon kiralık olarak gönderilen yüksek maliyetli isimler olan Ally Samatta, Steven Caulker, Max Meyer ve Mauricio Lemos'un sezon sonu Sarı-Lacivertliler'e geri dönmesi bekleniyor. Bu 4 futbolcu hem yabancı kontenjanı için hem de toplamdaki 5.4 milyon Euro'luk maliyetleri ile Fenerbahçe adına büyük bir sorun teşkil ediyor.

    Samatta, Caulker, Meyer ve Lemos Fenerbahçe'de yeni sezon için de planlamanın içinde yer almazken, yönetim bu futbolcularla en az hasarla yolları ayırmanın yollarını arıyor.

    Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralanan ve sezon sonu Fenerbahçe'ye dönmesine kesin gözüyle bakılan Ally Samatta bu 4 futbolcu içerisinde 2.5 milyon Euro'luk maaşı ile Sarı-Lacivertliler'e en çok zorluk çıkaracak isim gibi gözüküyor. Yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'ye döneceğini söyleyen Tanzanyalı forvet, takımda düşünülmüyor. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Samatta'nın yeniden başka bir takıma satılması ya da yeniden kiralanması hedefleniyor.

        Fenerbahçe'de geçen sezon yönetim tarafından kadroya katılan, teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda istememesi üzerine ise Gaziantep FK'ya kiralanan Steven Caulker'ın da Sarı-Lacivertli takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Caulker da yıllık 1 milyon 250 bin Euro'luk maliyeti ile yönetimi zora sokacak gibi gözüküyor.

        Fenerbahçe'de sezon başında Belçika'nın Beerschot takımına kiralanan Mauricio Lemos ve şubat ayında Midtjylland'a giden Max Meyer'in de ligin bitimi ile kulüplerinden ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe'de Lemos'un 850 bin Euro, Meyer'in ise 800 bin Euro yıllık ücreti bulunuyor.

        Takımda düşünülmeyen bu 4 futbolcunun toplam maliyeti olan 5.4 milyon Euro, yeni sezon öncesi kulübün üzerinde önemli bir yük oluşturuyor.
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