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    • Spor
    • 14.05.2022 16:11
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    • 14.05.2022 16:14
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    Dikkat çeken istatistik! Salzburg Beşiktaş'ın borcundan fazla satış yaptı

    Avusturya ekibi Salzburg son dönemde yaptığı futbolcu satışları ile dikkat çekti. Salzburg, son 7 yılda sattığı yıldızlarla dünya futboluna çok önemli mesajlar verirken yaptığı satışlardan elde ettiği gelir Beşiktaş’ın borcundan daha fazla olduğu öğrenildi.

    Onur Koçhan
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ın borcundan fazla sattılar | Özel Haber

    Avusturya temsilcisi Salzburg futbolcu al-sat'larından 7 sezonda 300 milyon Euro'nun (4 milyar 832 milyon lira) üzerinde net kar elde etti. Salzburg'un futbolcu satışlarından elde ettiği gelir şimdilerde tüm dünyanın dilinde...

    BEŞİKTAŞ'IN BORCUNDAN FAZLA GELİR ELDE ETTİLER
    Salzburg, borç içinde yüzen kulüplerimize de önemli mesajlar veriyor. Salzburg'un 7 yılda elde ettiği gelir, Beşiktaş'ın borcundan daha fazla...

    Salzburg son olarak Karim Adeyemi'yi Dortmund'a sattı. 30 milyon Euro karşılığında Alman ekibine transfer olan Adeyemi kulüp tarihinin en pahalı 2 isminden biri oldu.

    Sattığı oyuncularla adeta para basan Salzburg son yıllarda Avrupa futboluna çok önemli isimleri kazandırdı. Salzburg'un sattığı en pahalı 10 oyuncu arasında önemli yıldızlar yer alıyor.

    Karim Adeyemi gibi Patson Daka da 30 milyon Euro'ya satıldı… 2021 yılında Salzburg'tan Leicester City'ye transfer oldu. Naby Keita, 29.7 milyon Euro'ya Leipzig'e geçti.

    Enock Mwepu, 23 milyon Euro'ya Brighton'ın yolunu tuttu. Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Sadio Mane, 23 milyon Euro'ya Southampton'a transfer oldu. Avusturya ekibi onu 4 milyon Euro'ya Metz'ten transfer etmişti.

    21 yaşındaki Macar yıldız Dominik Szoboszlai'yi Liefering'ten bonservis ücreti ödemeden transfer eden Salzburg, oyuncuyu Leipzig'e 22 milyon Euro'ya gönderdi.

    Manchester Cty'nin yeni transferi Erling Haaland'ı Alman devi Dortmund'a 20 milyon Euro bedelle verdiler. Malili yıldız Amadou Haidara'yı 19 milyon Euro'ya Leipzig'e sattılar.

    Duje Caleta-Car'ı bedavaya aldılar… 2018 yılında Marsilya'ya 19 milyon Euro bedelle gönderdiler. Fransız stoper Dayot Upamecano'yu alt yapıdan keşfettiler. VAFC'a 2.2 milyon Euro ödediler. 2 yıl sonra Leipzig'e 18.5 milyon Euro'ya sattılar.

        Transferde büyük bir servet kazanan Salzburg, son 3 yılda sadece golcülerden 120 milyon Euro kazandı. Fenerbahçe forması giyen Mergim Berisha için Fenerbahçe sezon başında Avusturya ekibine 5 milyon Euro ödeme yaptı.

        SALZBURG'UN SON 7 YILDA FUTBOLCU SATIŞLARINDAN NET KARI:
        300 milyon Euro (4 milyar 832 milyon lira)

        3 BÜYÜKLERİN BORÇLARI:
        Fenerbahçe'nin borcu:         5 milyar 977 milyon lira

        Beşiktaş'ın borcu: 4 milyar 156 milyon lira

        Galatasaray'ın borcu: 2 milyar 561 milyon lira
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