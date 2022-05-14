Dikkat çeken istatistik! Salzburg Beşiktaş'ın borcundan fazla satış yaptı

Avusturya temsilcisi Salzburg futbolcu al-sat'larından 7 sezonda 300 milyon Euro'nun (4 milyar 832 milyon lira) üzerinde net kar elde etti. Salzburg'un futbolcu satışlarından elde ettiği gelir şimdilerde tüm dünyanın dilinde...

BEŞİKTAŞ'IN BORCUNDAN FAZLA GELİR ELDE ETTİLER

Salzburg, borç içinde yüzen kulüplerimize de önemli mesajlar veriyor. Salzburg'un 7 yılda elde ettiği gelir, Beşiktaş'ın borcundan daha fazla...