Dikkat çeken istatistik! Salzburg Beşiktaş'ın borcundan fazla satış yaptı

Avusturya temsilcisi Salzburg futbolcu al-sat'larından 7 sezonda 300 milyon Euro'nun (4 milyar 832 milyon lira) üzerinde net kar elde etti. Salzburg'un futbolcu satışlarından elde ettiği gelir şimdilerde tüm dünyanın dilinde...
BEŞİKTAŞ'IN BORCUNDAN FAZLA GELİR ELDE ETTİLER
Salzburg, borç içinde yüzen kulüplerimize de önemli mesajlar veriyor. Salzburg'un 7 yılda elde ettiği gelir, Beşiktaş'ın borcundan daha fazla...
Salzburg son olarak Karim Adeyemi'yi Dortmund'a sattı. 30 milyon Euro karşılığında Alman ekibine transfer olan Adeyemi kulüp tarihinin en pahalı 2 isminden biri oldu.
Sattığı oyuncularla adeta para basan Salzburg son yıllarda Avrupa futboluna çok önemli isimleri kazandırdı. Salzburg'un sattığı en pahalı 10 oyuncu arasında önemli yıldızlar yer alıyor.
Karim Adeyemi gibi Patson Daka da 30 milyon Euro'ya satıldı… 2021 yılında Salzburg'tan Leicester City'ye transfer oldu. Naby Keita, 29.7 milyon Euro'ya Leipzig'e geçti.
Enock Mwepu, 23 milyon Euro'ya Brighton'ın yolunu tuttu. Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Sadio Mane, 23 milyon Euro'ya Southampton'a transfer oldu. Avusturya ekibi onu 4 milyon Euro'ya Metz'ten transfer etmişti.
21 yaşındaki Macar yıldız Dominik Szoboszlai'yi Liefering'ten bonservis ücreti ödemeden transfer eden Salzburg, oyuncuyu Leipzig'e 22 milyon Euro'ya gönderdi.
Manchester Cty'nin yeni transferi Erling Haaland'ı Alman devi Dortmund'a 20 milyon Euro bedelle verdiler. Malili yıldız Amadou Haidara'yı 19 milyon Euro'ya Leipzig'e sattılar.
Duje Caleta-Car'ı bedavaya aldılar… 2018 yılında Marsilya'ya 19 milyon Euro bedelle gönderdiler. Fransız stoper Dayot Upamecano'yu alt yapıdan keşfettiler. VAFC'a 2.2 milyon Euro ödediler. 2 yıl sonra Leipzig'e 18.5 milyon Euro'ya sattılar.