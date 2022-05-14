Fatih Terim'in gitmesi ve Domenec Torrent'in göreve gelmesinin ardından forma giymekte çok zorlanan Olimpiu Morutan'dan flaş açıklamalar geldi.
ÇALIŞMAYI BIRAKMADIM
Ajansspor'a konuşan Rumen yıldız, "Torrent'le bir anlaşmazlık mı yaşadın ya da başka bir problem mi var?" sorusuna, "Bunun cevabını ben de bilmiyorum. Ben idmanda aynı şekilde çalışmaya devam ettim belki de daha da fazla çalıştım ama hoca öyle bir karar aldı, sorumlusu o. Ben aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum hiçbir zaman da bırakmadım çalışmayı" yanıtını verdi.