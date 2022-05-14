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    Bursa’da düzenlenecek olan Göçebe Oyunları’nın bilgilendirme toplantısı yapıldı

    Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etnospor Knofederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan oyunların spor turizminde yeni bir maitl olacağını söyledi. Bilal Erdoğan bilgilendirme toplantısında önemli bir konuşmaya imzasını attı.

    Göçebe Oyunları milat olacak

    Bursa'da 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın bilgilendirme toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

    Bakan Kasapoğlu, "Türkiye olarak ülkemizin spor çalışmalarında, spor turizminde geldiği noktada yeni bir milat olacak bu oyunlar. Hepimizi heyecanlandıran, hazırlıklarımızı her geçen gün artırdığımız, zamanı yaklaşan bir program. En güçlü şekilde bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu bilinçte de çok büyük emekleri olan, büyük özveri ortaya koyan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'dır" dedi.

    Çok önemli bir gün yaşadıklarını belirten Bilal Erdoğan ise, "Göçebe kültürü insanlığa yeniden huzur ve barış sunabilecek erdemlere sahip. 13 ülkenin spor bakanlığıyla geleneksel sporların desteklenmesine yönelik deklarasyonlara imza attık" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Spor Bursa’da düzenlenecek olan Göçebe Oyunları’nın bilgilendirme toplantısı yapıldı
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